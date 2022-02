La Marine royale sauve 120 candidats à la migration clandestine

Avec plus de 4000 candidats à la migration clandestine morts en 2021 en tentant de rallier l’Espagne, les routes migratoires représentent de plus en plus de risques. La Marine royale a sauvé 256 migrants la semaine dernière puis plus d’une centaine de migrants ce week-end du 12 au 13 février.

Par Ziad Drissi