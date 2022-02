Armée : 500 millions de dollars pour le système de défense israélien “Barak MX”

Le système de défense antimissile Barak MX est un système flexible et modulaire qui peut protéger contre une large gamme de menaces de missiles et de véhicules aériens sans pilote (drones), rapporte le média israélien Globes. Le système assure la gestion de trois types d’intercepteurs de la famille Barak d’IAI : Barak-MRAD, un moteur de fusée à impulsion unique qui intercepte les missiles jusqu’à une portée de 35 kilomètres ; Barak-LRAD, un moteur de fusée à double impulsion, qui intercepte les missiles jusqu’à une portée de 70 kilomètres ; et Barak-ER, un moteur de fusée à double impulsion et un booster supplémentaire pour une portée de 150 kilomètres.

Le Maroc se serait initialement renseigné sur la fourniture par Israël de ces systèmes et d’autres systèmes lors de la visite du ministre de la Défense Benny Gantz en novembre dernier, visite durant laquelle le ministre a signé un protocole d’accord (MoU) sur la collaboration en matière de défense entre les deux pays.

Visite secrète

Selon des sources de défense du média Globes, le Maroc aurait évoqué ses besoins à Israël qui aurait proposé plusieurs alternatives, parmi lesquelles le système Barak, qui aurait été choisi en raison de sa flexibilité et de ses capacités dans divers domaines.

Le PDG d’IAI, Boaz Levy, se serait rendu secrètement au Maroc afin de présenter les capacités du système de défense antimissile et conclure les détails de l’accord. Le nouveau président nommé d’IAI, Amir Peretz, aurait également été profondément impliqué dans l’accord.

Pour Abdelhamid Harifi, chercheur dans les domaines de l’armement et de la défense interrogé par TelQuel, cette acquisition militaire résulte de l’étude de deux facteurs : premièrement, le prix “très intéressant par rapport au système de défense américain Patriot”, mais aussi le taux de réussite de ce système : “un taux de réussite de 100 % lors des opérations pendant le conflit au Karabagh en 2020, soit en conditions réelles, sur des missiles Iskander”. Ce type de missiles (Iskander) est celui dont dispose l’Algérie.

Le Maroc a déjà acheté des drones Heron et Bluebird d’IAI, ainsi que des systèmes de véhicules de patrouille robotisés d’Elbit Systems et des intercepteurs de drones de Skylock. Tous ces achats auprès de sociétés israéliennes ont été effectués par l’intermédiaire de tiers.

Mais suite à la signature des Accords d’Abraham scellant la reprise des relations entre le Maroc et Israël en décembre 2020, et des accords qui les accompagnent, dont le MoU signé lors de la visite de Gantz, les achats devraient désormais être effectués directement.