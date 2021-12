Quels appareils constituent la flotte de drones des Forces armées royales ?

Au nom du secret-défense, leur liste n’est jamais exhaustive et le montant des contrats rarement précisé. Pourtant, les drones ont intégré l’arsenal des FAR depuis les années 1980, lançant une volonté du Maroc d’acquérir les dernières technologies en la matière. En provenance des États-Unis, d’Israël (les deux premiers exportateurs de drones au monde), de Turquie et de Chine, voici la flotte de drones qui équipent l’armée marocaine.