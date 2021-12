Après l’accord militaire Maroc-Israël, une co-entreprise pour la fabrication de drones ?

Avec ce transfert d’une partie de la technologie israélienne, l’industrie militaire marocaine s’en trouverait renforcée. Outre la formation, le renseignement et la vente d’armes, l’accord de défense signé le 24 novembre par le Maroc et Israël prévoit aussi une collaboration dans l’industrie militaire. Pour ce dernier volet, deux usines de fabrication de drones de renseignements et de combat sous licence israélienne vont être implantées, une dans le nord-est et une autre dans le sud du royaume, selon le site spécialisé dans les questions de défense Shepard, qui cite des sources israéliennes.

Une co-entreprise d’intérêts pour les deux pays

Au-delà du lieu d’implantation, le site Africa Intelligence révélait déjà à la mi-septembre des négociations avancées entre Bluebird Aero Systems et…