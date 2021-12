Drones militaires : comment le Maroc devient une puissance montante de la région

Avec des acquisitions et spéculations d’achats, le Maroc remplit les carnets de commandes des plus grands fabricants de drones en provenance de Turquie, d’Israël, de Chine et (bientôt) des États-Unis. Si ce projet permet d’étendre la flotte de drones du royaume pour renforcer son système de défense aérien, il n’en reste pas moins sous-tendu par une stratégie militaire. Au point de faire du Maroc une puissance montante en termes de drones ?