Réouverture des frontières : un léger manque de confiance

Ça y est, les frontières rouvrent ! Le gouvernement l’a enfin annoncé. Tu ne commenteras même pas la forme de ladite annonce. Tu commences à être habituée à ce genre d’incongruités au bout de deux ans de pandémie. Donc, non, tu ne vas pas bougonner pour une énième fois. Tu vas te contenter d’apprécier cette bonne nouvelle. Parce que oui, la levée de cette restriction est incontestablement une bonne nouvelle. D’ailleurs, une levée de restriction, c’est dans l’absolu une bonne nouvelle. Et là, ce n’est pas que ton esprit un tantinet libertaire qui parle. Dans ce contexte de pandémie, une levée de restrictions, ça veut dire que la situation sanitaire s’améliore. Grâce à Dieu, ça va mieux, tu ne peux que t’en réjouir. Et là d’ailleurs, c’est tout le pays qui se réjouit. Les activités touristiques vont enfin pouvoir reprendre, des familles entières dont les rentrées d’argent dépendent exclusivement de ce secteur voient enfin le bout du tunnel. Les hôteliers qui avaient manifesté quelques jours avant l’annonce gouvernementale estiment qu’ils ont eu gain de cause, ton oncle cynique les trouve bien…

