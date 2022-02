Réouverture des frontières : dans les établissements touristiques, un protocole sanitaire additionnel

Renforcer le protocole sanitaire pour réussir la reprise de l’activité touristique. Dans son bureau situé au 5e étage de son ministère à Rabat, Fatim-Zahra Ammor, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire, a réuni des opérateurs en première ligne pour l’accueil des premiers touristes depuis la fermeture des frontières le 29 novembre dernier.

Aux côtés de la ministre, Hamid Bentahar et Nidal Lahlou, respectivement président et vice-président de la Confédération nationale du Tourisme (CNT). Lahcen Zelmat, le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH) et Mohamed Semlali, celui de la Fédération nationale des agences de voyages du Maroc (FNAVM), ont également participé à la réunion.

“L’objet de la réunion concerne l’adoption des mesures nécessaires pour accompagner et mieux réussir l’application de la décision du gouvernement portant sur la réouverture des frontières aux vols à destination et en provenance du Royaume du Maroc, à compter du lundi 7 février 2022”, renseigne le communiqué sanctionnant la réunion entre la tutelle et les opérateurs.

Vaccination du personnel, test pour les touristes

En plus des conditions d’accès annoncées par le gouvernement cinq jours avant l’ouverture effective, Fatim-Zahra Ammor et les professionnels ont décidé d’un commun accord d’un protocole additionnel s’appliquant dans les établissements touristiques. Il s’agit de la vaccination des professionnels et de tout le personnel du secteur en contact avec les touristes, et de la réalisation de tests pour les touristes dans les établissements d’hébergement touristique, 48 heures après leur entrée sur le territoire national.

Recevant positivement la décision d’ouverture du ciel marocain, “les professionnels ont exprimé leur pleine implication dans les mesures gouvernementales qui ont été prises et leur prédisposition à mettre en œuvre les actions nécessaires à la réussite du processus de relance de l’activité touristique, à l’image de la mobilisation qu’ils ont montrée à toutes les étapes pour la gestion de la crise”, relève le communiqué.

Pour rappel, après une fermeture totale des frontières depuis le 29 novembre pour éviter la propagation du variant Omicron, le gouvernement a décidé de rouvrir le ciel marocain le 7 février. En attendant cette date, les conditions d’accès au territoire ont été précisées le 1er février. Un soulagement pour le secteur du tourisme qui avait multiplié les protestations contre la mise sous cloche du Maroc.