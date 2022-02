Kamal Mokdad : “La capitalisation boursière a enregistré une hausse record de plus 100 milliards de dirhams en 2021”

T elQuel : La persistance du variant Omicron tempère les espoirs d’un net rebond de l’économie en 2022. Quelles opportunités et quels défis entrevoyez-vous au cours de cette année qui débute ?

Kamal Mokdad : Disons-le d’emblée, 2022 sera une année de défis ! Parce que le virus du Covid-19 avec ses nombreux variants s’est invité dans notre quotidien et est devenu une source d’incertitude majeure. À cela s’ajoute le renchérissement des matières premières et des produits agricoles, influencé notamment par les tensions géopolitiques qui impactent les chaînes logistiques et les prix de l’énergie. Cette crise a également remis à l’ordre du jour, de manière plus aiguë, les enjeux de la souveraineté nationale, qu’elle soit sanitaire, vaccinale, financière, énergétique, industrielle ou alimentaire.

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Mais nous commençons cette année avec beaucoup…