Comment faire société ?

En ce moment, il y a la CAN, et le Maroc a un joli parcours qui vous fait vibrer, tes concitoyens et toi. Le foot, en tant que tel, tu n’y comprends pas grand-chose et tu n’as pas forcément envie d’y comprendre quoi que ce soit. Les hors-jeu, les coups francs et autres corners sont des notions assez abstraites pour toi. En revanche, l’engouement qui s’est emparé de tout le pays depuis trois semaines, tu le comprends. Cet engouement, il est concret. Il est visible. Il est audible. Il se voit dans les rues, dans les cafés, dans les salons où tu dînes, dans les restos où tu déjeunes. Il se lit sur les statuts Facebook de tes amis virtuels, sur le groupe WhatsApp familial. Dans les commerces où tu rentres, ça parle foot, et aussi dans toutes les discussions avec tes potes en ce moment. Et tu trouves ça très beau, cet engouement. Toi, les émotions collectives, les moments de communion, ça te plaît, ça te fait frissonner. Ça te soulève. Littéralement. Tu peux chialer en voyant un stade…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner