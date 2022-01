Chez Chen : un nouveau restaurant asiatique au sein du complexe Casa José Bouskoura 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Après Rebellato, l’un des grands noms de la gastronomie italienne à Paris, et bientôt en partenariat avec Usta Seyami, dont la réputation en Turquie n’est plus à prouver, Grupo Casa José s’associe avec des grands chefs venus des quatre coins du monde et ce dans une logique d’expansion perpétuelle. Parmi eux, Chef Chen, l’une des figures les plus emblématiques de la cuisine asiatique au Maroc, pour vous proposer une carte aux saveurs uniques et aux recettes maîtrisées à la perfection. Celui qui a fondé de véritables institutions culinaires dans le Royaume, notamment au Nid d’hirondelles aux côtés de la famille Nguyen, la Tonkinoise, le Mekong ou encore Chez Thang, dresse aujourd’hui ses assiettes à Bouskoura et partage avec vous le résultat de plus de 40 ans de passion, d’expérience et de travail acharné.

Le restaurant, situé à l’intérieur du nouveau complexe de Casa José Bouskoura, est une zone franche à l’identité propre, dans un cadre qui vous donne l’impression d’être à Shanghai. L’établissement présente une carte exhaustive qui met à l’honneur une cuisine asiatique authentique et traditionnelle. Pour réussir ce défi, des sous-chefs pour chaque spécialité ont été rassemblés afin que le bruit des lames japonaises, la vivacité des flammes du wok et la vapeur de la marmite de soupe dansent sous le rythme du même chef d’orchestre, Chen.

Chez Chen, c’est donc d’abord l’histoire d’un homme derrière le nom. Né au Vietnam, il a consacré quatre décennies à parcourir l’Asie avant de revenir le cœur léger et la valise pleine d’ingrédients. Une histoire que nous vous invitons à découvrir à travers sa carte, une bouchée à la fois. Vous étiez déçus de voir s’effondrer les murs d’ Au nid d’hirondelles ? Chef Chen les reconstruit pour vous !