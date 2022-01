Renault Group Maroc maintient sa position de  leader sur le marché national et renforce son  rôle de locomotive de la filière automobile 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

DE NOUVEAUX PROJETS INDUSTRIELS A HAUTE VALEUR AJOUTEE

2021 a été rythmée par le lancement de nouveaux produits dans les usines du groupe à Tanger et Casablanca. L’outil industriel a été transformé pour gagner en compétitivité et en efficience technologique. Malgré la pression de la pandémie et de la crise des composants électroniques, le Groupe a su relever le défi en lançant la fabrication de 3 nouveaux véhicules plébiscités par le marché marocain et à l’international : Nouveau Renault Express et Nouvelle Dacia Sandero à l’usine de Tanger, Nouvelles Dacia Sandero et Logan à la Somaca.

Pour accompagner les nouveaux projets véhicules et leur enrichissement technologique, les usines du Groupe ont renforcé leur processus de transformation et consolidé leur statut d’usines 4.0.

LA PRODUCTION ET LES EXPORTATIONS RENOUENT AVEC LA CROISSANCE

La production des deux usines du Groupe Renault au Maroc a atteint 303 591 véhicules en 2021, dont 230 002 pour l’usine de Tanger et 73 589 pour l’usine Renault de Casablanca, la SOMACA. Une augmentation de 10% comparé à l’année précédente.

Coté exportation, Renault Group Maroc a exporté près de 84% de la production de ses 2 usines. L’usine de Tanger a exporté 206 448 véhicules soit près de 90% de sa production, tandis que l’usine de Casablanca a exporté 48 119, soit 65% de sa production. Au total ce sont près de 254 567 véhicules produits dans les usines de Tanger et Casablanca qui ont été exportées dans le monde faisant rayonner le « Made in Morocco ».

UNE FORTE AVANCEE ET DE NOUVEAUX OBJECTIFS POUR L’ECOSYSTEME RENAULT

Le Groupe a renforcé son engagement pour le développement de l’écosystème Renault avec la signature en juillet dernier d’une nouvelle phase portant l’objectif de sourcing local à 2,5 milliards d’euros dès 2025 et une cible de 3 milliards d’euros ainsi que le taux d’intégration locale à un objectif cible de 80% à terme.

Ce nouvel engagement d’intégration locale contribuera à donner un nouvel élan à l’écosystème Renault, à l’installation de nouveaux fournisseurs et au renforcement du positionnement de l’industrie automobile marocaine et du « Made in Morocco » à l’échelle régionale et internationale.

Renault Group Maroc continue de créer de la valeur par la montée en puissance de son écosystème automobile qui a vu tripler son nombre de fournisseur de rang 1 installés dans le Royaume depuis 2016 passant de 26 à 76.

Ainsi, l’industrialisation des nouveaux modèles dans les usines de Tanger et Casablanca et la montée en cadence de son écosystème ont permis à Renault Group Maroc de dépasser la barre de 60% de taux d’intégration locale, en ligne avec son engagement à l’horizon 2023.

La filière automobile reste de manière incontestée la 1ère filière exportatrice du Royaume pour la 8ème année consécutive.

LES MARQUES DU GROUPE LARGEMENT EN TETE DU MARCHE NATIONAL

Dans un marché en hausse de +31,5% par rapport à 2020 mais marqué par l’impact de la pénurie des composants électroniques sur les stocks, Renault Group Maroc a conservé son leadership avec ses marques Dacia et Renault respectivement à la 1ère et la 2ème place du marché et cumulant un total de 69 721 véhicules vendus.

7 modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 10 des meilleures ventes (1. Dacia Sandero, 2. Dacia Logan, 3. Renault Clio, 4. Dacia Dokker, 5. Dacia Duster, 8. Renault Express et 9. Dacia Lodgy) incluant l’ensemble des modèles « Made in Morocco » du Groupe.

A travers son réseau commercial, le plus étendu du Royaume avec 93 de points de vente et de services, Renault Group Maroc continue de renforcer ses activités au service de ses clients avec notamment : le renouvellement de ses gammes, des forfaits après-ventes adaptés aux particuliers et aux professionnels, une flotte de 14 ateliers mobiles pour répondre au plus près aux besoins des clients sur tout le territoire, la professionnalisation de l’activité véhicule d’occasion ou encore la digitalisation des services.

RCI FINANCE MAROC CONSOLIDE SA PERFORMANCE ET DÉVELOPPE UN DISPOSITIF INÉDIT AU SERVICE DE SES CLIENTS

RCI Finance Maroc confirme sa place de premier partenaire des marques Renault et Dacia pour le financement des ventes au service des clients. RCI Finance Maroc continue à financer plus d’un client particulier sur deux des marques du Groupe et un client professionnel sur trois.

2021 a été marqué par la mise en place de nouvelles formules de financement automobile qui ont facilité l’accès à la mobilité pour les clients des marques : le PACK MERTAH avec sa formule de financement all-inclusive, l’offre EASY LEASE avec engagement de reprise qui permet au client particulier de payer uniquement l’usage de son véhicule, une formule de financement participatif nommée MOURABAHA ou encore l’offre EASY PRO Premium sur mesure pour les entreprises leur permettant de personnaliser leurs conditions de financement et de choisir les services qui correspondent le mieux à leur usage et besoin