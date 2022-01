La marque RENAULT occupe une solide 2e place depuis 2010 avec une gamme entièrement renouvelée

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Pour la 12e année consécutive, la marque Renault occupe la 2e place du marché national et poursuit sa croissance sur les segments créateurs de valeur, avec 23 677 livraisons en 2021. La marque représente 13,5 % de part de marché, enregistrant une hausse de +1,1 point par rapport à 2020.

Forte d’une gamme entièrement renouvelée, la marque Renault se positionne dans le TOP 10 des ventes de véhicules particuliers avec deux modèles : Clio (3e) et Express (8e) lancé en juin dernier.

UNE GAMME RENOUVELÉE ET UN LANCEMENT RÉUSSI POUR RENAULT EXPRESS

À fin 2021, Clio est deuxième sur son segment avec 24,4 % des ventes. Occupant la 3e place du podium des meilleures ventes au Maroc (après Sandero et Logan), Clio enregistre 9 877 livraisons. Coïncidant avec ses 30 ans au Maroc, le best-seller de la marque Renault dépasse la barre des 100 000 unités vendues depuis son lancement en 1991.

Le retour de Renault Express, lancé en juin dernier, a consolidé la position historique de la marque sur le segment. À fin 2021, Express arrive en 8e position des meilleures ventes avec 4 119 unités vendues et 17,3 % de part de segment.

Sur un segment de marché dynamique et extrêmement concurrentiel, Mégane conforte sa première place dans le segment C Bicorps avec 1 031 unités vendues et 14,3 % de part de segment.

Sur le segment B SUV, la nouvelle génération Captur enregistre un volume record de 1 571 unités vendues soit une évolution de 120 % par rapport à 2019.

RENAULT MASTER, N° 1 DU MARCHÉ DES VÉHICULES UTILITAIRES

Sur le marché des véhicules utiltaires, Master confirme sa position de N° 1 du marché des véhicules utlitaires marocain pour la 2e année consécutive. Proposant une multitude de possibilités de transformation, Master enregistre un record de ventes avec 2 057 livraisons et 28,4 % de part de segment à fin 2021. Depuis son lancement en juin dernier, Express VAN enregistre une belle performance commerciale avec 871 unités vendues et 23,8 % de part de segment permettant ainsi de consolider la position de la marque sur le segment des fourgonettes.

RENAULT MAROC, LA NOUVELLE VAGUE CONTINUE EN 2022

La marque Renault s’est lancée dans une démarche de refonte, annoncée en 2021, de son identité visuelle, de son logo et sa publicité. Cette nouvelle identité incarne l’ère de la “Nouvelle Vague” dans laquelle Renault est entrée et met en avant les nouvelles valeurs de la marque, la modernité et la technologie, ainsi que la culture électro-pop française.

2022 marque définitivement la concrétisation de l’évolution de son image. Le renouveau de la marque Renault poursuivra cette tendance avec la consolidation de la position de la marque sur le segment C avec le lancement d’Arkana, le premier véhicule hybride de la marque au Maroc. Ce SUV 100 % hybride ouvrira le bal de l’éléctrification de la marque Renault dans le Royaume ainsi que le déploiement de la nouvelle identité dans le réseau de succursales et concessionnaires Renault.

Afin d’accompagner l’organisation par marque du Groupe Renault, RCI Finance Maroc lance RENAULT Financial Services avec l’ambition d’offrir des financements tout compris au meilleur prix pour les clients désireux d’acheter des voitures Renault neuves ou d’occasion. Renault Financial Services dispose d’une gamme complète d’offres adaptées à chaque typologie de clientèle, pour les particuliers, les professionnels et les entreprises.

“Malgré un contexte difficile, Renault maintient sa solide 2e place et poursuit sa croissance sur les segments créateurs de valeur, avec deux modèles dans le TOP 10 des ventes de véhicules particuliers (Clio & Express) et deux modèles premiers sur leurs segments (Mégane & Master). En 2022, le lancement d’Arkana permettra de consolider la position de la marque sur le segment C et ouvrira le bal de l’éléctrification de la marque dans le Royaume”, déclare Mohamed Bennani, directeur général de la marque Renault au Maroc.