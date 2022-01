DACIA MAROC leader des ventes en 2021 pour la 12e année consécutive

D ans un contexte marqué par la crise sanitaire et celle des composants électroniques, le marché VP + VU au Maroc a réussi à retrouver un niveau proche de 2019 et enregistre une légère hausse de +5,7% par rapport à cette année de référence. Le marché enregistre une forte croissance de +31,5 % par rapport à 2020.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Pour la douzième année consécutive, Dacia Maroc occupe la place de n°1 du marché des ventes de véhicules à particuliers, avec 44 029 immatriculations en 2021. La marque pèse 28,6 % de ce marché, enregistrant une légère baisse de -1,3 points par rapport à 2019 en raison de l’arrêt progressif du best-seller Dokker sur les derniers mois de l’année.

Soutenu par le renouvellement de la 3ème génération de Sandero et Logan Made In Morocco, la marque Dacia occupe le top 10 des ventes de véhicules particuliers avec 5 modèles. Sandero et Logan, 2 modèles Dacia fabriqués à la SOMACA, usine de Casablanca, occupent les 2 premières places du podium avec Sandero en tête (12 633 immatriculations), suivi de Logan avec 10 553 unités vendues en 2021.

Dacia Dokker, fabriqué dans le Royaume à l’usine de Tanger, se hisse à la 4ème place du Top 10 des ventes à particuliers avec 9 689 unités puis Duster arrive à la 5ème place et Lodgy, fabriquée également à Tanger, intègre également dans le Top 10 (9ème place).

Ce classement démontre l’attrait des Marocains pour la marque Dacia et les 4 modèles sur 5 de sa gamme Made In Morocco.

TOUS LES MODELES DACIA LEADERS DANS LEURS SEGMENTS

Avec une gamme entièrement renouvelée, chaque modèle de la gamme Dacia occupe la première place de son segment, confirmant la préférence des Marocains pour l’offre de la marque au meilleur rapport prix / prestations. Les modèles fabriqués dans le Royaume sont largement plébiscités par les clients :

Dacia Sandero confirme son statut de citadine préférée des Marocains en 2021 dans un marché extrêmement dynamique et plus de 31% de part de segment. La nouvelle génération lancée début septembre a particulièrement séduit les clients avec son offre renouvelée, moderne et toujours la plus accessible du segment.

Dacia Logan confirme son statut indétrônable de berline n°1 avec 62% de part de segment. Depuis son lancement en 2005, Logan est le modèle qui a fait connaître la marque Dacia. La nouvelle génération, lancée en décembre 2021 et bénéficiant des mêmes équipements et technologies que Nouvelle Sandero, dispose de toutes les qualités pour rester la référence incontestée.

Dacia Duster maintient son leadership depuis 2010 et continue d’occuper la 1ère place des SUV en 2021 avec 29% de part de segment, en hausse de +3,8 points par rapport à 2020, une performance soutenue par le renouvellement du modèle en septembre 2021.

Dacia Lodgy reste la référence absolue sur le segment des Grands Taxis avec 84% de part de segment et 3 882 immatriculations en 2021. Lodgy séduit également de plus en plus les entreprises (29% des ventes) et les clients particuliers (6% des ventes).

En 16 ans, la marque Dacia a su répondre aux besoins des Marocains en démocratisant la voiture neuve avec une offre accessible, fiable et robuste. Aujourd’hui, la marque monte en gamme et redéfinit son ADN avec une offre enrichie et plus attractive pour continuer à commercialiser des véhicules au meilleur rapport prix/prestations du marché.

« Malgré un contexte difficile, Dacia maintient son leadership sur le marché des ventes à particuliers, avec l’ensemble des modèles n°1 de leurs segments. Le renouvellement des modèles Sandero, Duster et Logan en 2021 permet d’amorcer 2022 avec une offre moderne, accessible incarnant totalement le nouvel esprit de la marque. »

Fabrice Crevola, Directeur Général de la marque Dacia au Maroc.

DACIA MAROC ANCRE DEFINITIVEMENT SA NOUVELLE IDENTITE EN 2022

Annoncé en 2021, la marque s’est lancée dans une démarche nouvelle de son identité et de son univers. 2022 marque définitivement la concrétisation de l’évolution de son image. Le renouveau de la marque Dacia s’est déjà caractérisé avec le lancement de la 3ème génération de Sandero Streetway, Sandero Stepway et Logan, ainsi que la commercialisation de Duster Phase II au dernier quadrimestre 2021.

2022 poursuivra cette tendance avec le déploiement de la nouvelle identité dans le réseau de concessionnaires Dacia au Maroc et le lancement de Dacia Spring. Véritable succès commercial en Europe, ce véhicule urbain 100% électrique viendra démocratiser le véhicule électrique dans le Royaume et donner une véritable impulsion à l’électrification du parc automobile marocain.

Afin d’accompagner l’organisation par marque du Groupe Renault, RCI Finance Maroc lance Dacia Financial Services qui a pour ambition d’offrir des financements tout compris au meilleur prix pour les clients désireux d’acheter des voitures Dacia neuves ou d’occasion. Dacia Financial Services dispose d’une gamme complète d’offres adaptées à chaque typologie de clientèle à savoir les particuliers, les professionnels et les entreprises.