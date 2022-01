DACIA accélère et monte sur le podium européen des ventes à clients particuliers en 2021

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

La progression de DACIA s’explique tout particulièrement par le succès de sa nouvelle gamme auprès des clients particuliers. En 2021, en Europe, DACIA atteint une part de marché record de 6,2 % sur le marché VP à particuliers, devenant ainsi pour la première fois la 3ème marque la plus vendue en Europe sur ce canal.

DACIA est 1ère marque VP à particuliers en France et en Roumanie et dans le Top5 dans 9 autres marchés européens (Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Autriche, Pologne, Rep. Tchèque, Hongrie et Croatie). En Allemagne, la marque intègre le Top10 et DACIA maintient son leadership au Maroc.

Cette performance s’appuie sur les succès des nouvelles générations de Sandero et de Duster.

DACIA Sandero affiche 226 825 ventes en 2021, avec près de 90 % de ces volumes réalisés par la troisième génération du modèle. En 2021, pour la cinquième année consécutive, DACIA Sandero est le modèle le plus vendu aux clients particuliers en Europe. A noter que dans certains pays, la Sandero est même la voiture la plus vendue tous canaux de clientèle confondus, ce qui lui permet d’atteindre la 2ème place des voitures particulières les plus vendues en Europe tous canaux de vente confondus.

DACIA Duster suit la même tendance en étant le SUV le plus vendu à particuliers en Europe depuis 2018. Avec 186 001 exemplaires vendus en 2021 tous pays confondus, Duster a dépassé les 2 millions d’unités sur les routes depuis son lancement en 2010.

Commercialisé au printemps, DACIA Spring a réussi son entrée sur le marché des véhicules 100 % électrique avec 27 876 exemplaires vendus et a enregistré plus de 46 000 commandes à fin 2021. Conçu pour démocratiser l’accès à la voiture électrique pour des déplacements du quotidien, Spring devient une citadine de référence sur de nombreux marchés et 80 % des acheteurs de Spring n’étaient pas clients de la marque précédemment.

UNE GAMME TIREE VERS LE HAUT

Dessinée autour d’éléments essentiels à la clientèle, la gamme DACIA attire de plus en plus grâce à ses versions les mieux équipées. Ainsi, 90 % des clients de DACIA Spring optent pour la finition Confort Plus, la version Stepway représente 70 % de ventes de Sandero et 60 % des clients Duster préfèrent l’offre Prestige.

Cet engouement pour les versions les plus équipées s’accompagne d’un taux de conquête (hors Renault Group) de 60 %. Et au moment du renouvellement du véhicule, 75 % des clients DACIA choisissent de rester dans le Renault Groupe.

PERSPECTIVES POSITIVES POUR 2022

L’année 2022 verra l’arrivée de Jogger aux côtés des modèles à succès de la gamme DACIA. La voiture familiale 7 places réinventée est destinée à répondre aux besoins d’une clientèle à la recherche de confort, d’habitabilité et de modularité.

Le déploiement du plan stratégique continuera en 2022 avec le déploiement de la nouvelle identité de marque, à la fois dans le réseau (à partir du premier semestre) et sur les produits (en fin d’année).

Volumes Monde 2021 : 537 095

DACIA Sandero 226 825

DACIA Duster 186 001

DACIA Spring 27 876

DACIA Logan 27 136

DACIA Lodgy 24 526

DACIA Dokker 44 684

Divers 47

« DACIA est aujourd’hui un véritable moteur de croissance pour Renault Group. 60 % des acheteurs de DACIA viennent de l’extérieur de Renault Group et 75 % de possesseurs de DACIA restent dans le Groupe lors du renouvellement de leur véhicule », détaille Denis Le Vot, Directeur général des marques Dacia & LADA. « Cette conquête se fait notamment grâce aux finitions supérieures de chaque modèle que les clients plébiscitent. Les hausses de volumes et de parts de marché confirment que DACIA séduit une cible de plus en plus large. En 2022, DACIA ouvre un nouveau chapitre de son histoire. La poursuite du déploiement de notre plan stratégique se matérialise, en particulier, par le lancement commercial de Jogger et l’aboutissement du projet Nouvelle identité de marque. »