Anas Laabi est nommé Directeur Associé au Boston Consulting Group à Casablanca

Au sein du centre d’expertise Industrial Goods, Anas dirige l’activité du BCG dans les industries de transformation en Afrique du Nord et de l’Ouest. Il est également co-Directeur du Transaction Center du BCG sur le continent africain.

Avant de rejoindre le BCG, Anas a travaillé 9 ans au sein de grands cabinets de conseil en Europe et en Afrique, et 4 ans dans le secteur des technologies, des médias et des télécommunications en Amérique du Nord et en Europe, comme Directeur de la stratégie, du développement et des fusions-acquisitions chez Technicolor.

Anas rejoint une équipe composée de 8 Directeurs et Associés :

• Lisa Ivers, directrice du bureau de Casablanca

• Patrick Dupoux, dirigeant du système BCG Afrique

• Hamid Maher, dirigeant du Hub Technologique

• Othman Omary (Institutions Financières)

• Amane Dannouni (Télécommunications et Digital)

• Adham Abouzied (Energie)

• Younès Zrikem (Secteur Public)

• Seddik El Fihri (Corporate Finance)