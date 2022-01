L’Algérie dément le report du Sommet arabe

Après un premier report d’un an, ainsi qu’un report de l’organisation du Sommet arabe à une date indéterminée, le ministre des Affaires étrangères est revenu ce samedi 22 janvier sur les questions autour de la date d’organisation du sommet.

Dans le cadre d’une rencontre de concertation avec le corps diplomatique, le chef de la diplomatie algérienne s’est exprimé au sujet du Sommet arabe prévu dans le pays.

Selon un communiqué publié à l’issue de la réunion, Ramtane Lamamra a déclaré que “contrairement aux contrevérités circulant sous le titre ‘report du Sommet’ au moment où la date de sa tenue n’a pas été fixée ni aucune décision prise la concernant, et conformément aux mesures en vigueur, le président de la République compte proposer une date alliant la symbolique nationale historique et la dimension arabe, une date qui consacre les valeurs de la lutte commune et de la solidarité arabe”.

Selon le ministre, “cette date qui devrait être adoptée par le Conseil des ministres arabes lors de sa session ordinaire prévue en mars prochain, à l’initiative de l’Algérie et avec l’appui du secrétariat général de la Ligue arabe, permettra aussi de parachever le processus préparatoire dans la forme et dans le fond, découlant ainsi sur la réalisation des conclusions d’une politique confortant la crédibilité et l’efficacité de l’action arabe commune”.

Cette rencontre aura permis au ministre d’exprimer ses ambitions au sujet de “la situation arabe actuelle et l’ampleur des défis qui s’imposent aux sociétés arabes, notamment en ce qui concerne les questions liées à la pandémie de coronavirus et aux enjeux de développement socio-économique, voire aussi la solidarité et l’autonomie collective à même de garantir l’immunité de la nation arabe et la préservation de ses intérêts”.

À l’issue de cette rencontre, Ramtane Lamamra a exprimé le souhait d’une régularité de ce genre de rencontres, aussi bien pour accompagner les travaux préparatoires au Sommet arabe que pour l’examen de “questions d’intérêt commun”, en plus de questions telles que “la cause palestinienne”.