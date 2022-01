Après les pays du Golfe, le ministre algérien des Affaires étrangères se rend en Égypte

Dans la capitale saoudienne, Ramtane Lamamra a remis à son homologue, le prince Faiçal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, une lettre manuscrite du président algérien Abdelmadjid Tebboune destinée au roi Salmane. À travers l’agence de presse algérienne APS, le département assure que “les discussions entre les deux ministres ont porté sur les relations de fraternité et de coopération, ainsi que sur la conjoncture délicate que traverse le monde arabe”.

En ce qui concerne les Émirats arabes unis, Ramtane Lamamra a cette fois-ci remis au vice-chef du gouvernement et ministre des Affaires de la présidence, Mansour Bin Zayed, un nouveau message écrit par le président algérien à son homologue émirati Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, comme le relaye l’agence de presse émiratie (WAM).

لقاء أخوي مع سمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، استعرضنا خلاله عديد المسائل التي نتقاسم حولها الاهتمام والرغبة في تعزيز التنسيق لتقديم اضافة نوعية للعمل العربي المشترك، فضلا عن الآفاق الواعدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. pic.twitter.com/DGP7jjf7Pt — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) January 15, 2022

Visite en Égypte

Durant sa tournée régionale, Lamamra a rencontré le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi hier en lui remettant une nouvelle lettre d’Abdelmadjid Tebboune ainsi que “ses salutations distinguées et ses vœux de progrès et de prospérité, de paix et de stabilité pour l’Égypte”, lit-on dans le communiqué.

“À ce propos, les deux parties ont salué la convergence des vues des deux pays frères vis-à-vis des questions et des crises que traversent le monde arabe et le continent africain, une position confirmant la profondeur des relations stratégiques liant les deux pays et leur volonté politique de réaliser la stabilité et unifier les rangs”, ajoute la même source relayée par l’APS.