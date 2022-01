Puissance militaire : le Maroc se classe 55e mondial au Global Firepower

Sur le podium, on retrouve sans grande surprise les trois grandes puissances mondiales : États-Unis, Russie et Chine, qui ont toutes augmenté leurs capacités militaires entre 2021 et 2022. Se basant sur la capacité de guerre potentielle de chaque pays, qu’elle soit aérienne, terrestre ou maritime, l’analyse prend en compte différents facteurs, à savoir les équipements, les ressources naturelles, la main-d’œuvre, les finances ainsi que la position géographique.

Le continent africain est mené par l’Égypte, classée 12e mondiale et devançant l’Allemagne, l’Australie, ou encore Israël à la 18e place du classement. L’Arabie saoudite est le deuxième pays arabe le plus puissant, occupant la 20e place. En ce qui concerne le Maghreb, la première place est occupée par l’Algérie, classée 31e, juste après la Corée du Nord.

Avec un PwrIndx score de 0,8573 (0,000 étant le score parfait), le Maroc dispose de scores jugés excellents, selon le site. D’un point de vue terrestre, l’armée marocaine possède 3335 chars et 3500 véhicules blindés. Pour l’armée de l’air, celle-ci est composée de 249 avions militaires, avec 83 avions de combat, 64 hélicoptères ainsi que 29 avions de transport. Enfin, la Marine royale dispose de 121 navires militaires dont 4 corvettes et 6 frégates.

De plus, le Maroc poursuit une démarche d’amélioration de ses dispositifs militaires, notamment à travers les divers investissements dans les drones militaires, que les forces armées ont récemment pu acheter auprès d’Israël ou encore de la Turquie.