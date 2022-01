Armement : pourquoi le Maroc n’achètera pas de sitôt des vaisseaux lance-missiles à la Turquie

Après l’acquisition de drones Bayraktar TB-2 auprès de la Turquie, le Maroc est-il passé à côté d’un contrat pour équiper sa marine royale, le parent pauvre des FAR ? À Ankara, des sources de défense ont complètement démenti l’existence de négociations entamées en octobre 2021 entre les marines des deux pays pour l’achat d’équipements navals par les FAR, selon nos confrères de Daily Sabah. Deux jours plus tôt, le site de défense Tactical Report faisait pourtant état d’un possible contrat de 222 millions de dollars pour l’acquisition par le royaume d’une corvette de classe Ada et de sept bateaux lance-missiles Kiliç II, pour une livraison prévue au second semestre 2022….

