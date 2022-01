Pour une fiscalité juste: “l'impôt altéré” de Mohammed Nmili

Les dépenses fiscales ne sont ni une fatalité ni une question technique qui va de soi.

Il s’agit d’une question fondamentale de management public dans son interaction avec l’objectif de transparence financière et de l’idéal souhaité de justice. Cet ouvrage propose une lecture critique de la gestion des dépenses fiscales au Maroc. Il discute les problèmes liés au système fiscal de référence retenu, à l’évaluation et à l’impact de ces dépenses.

À partir d’une recherche principalement documentaire, l’auteur met en évidence les limites du concept et les incertitudes entourant les démarches d’identification et d’évaluation des dépenses fiscales.

Il formule, à titre conclusif, des recommandations tenant tant à la gestion qu’à la gouvernance des dépenses fiscales à même d’établir un système fiscal de référence pertinent d’une part, et d’améliorer les dispositifs d’identification et d’évaluation des dépenses fiscales et de leur impact d’autre part.

«L'impôt altéré: lecture critique des dépenses fiscales au Maroc»

Mohammed Nmili

