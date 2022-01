Une nouvelle succursale SCASCO ASSURANCES ouvre à Kénitra.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La nouvelle succursale, sise rue Mohammed Diouri, sera dotée de l’ensemble des ressources humaines, techniques et financières pour assurer le bon déroulement des activités de courtage et d’assurances, et octroyer aux assurés les meilleurs services qui soient.

L’ouverture de cette nouvelle succursale intervient dans le sillage du plan stratégique quinquennal de SCASCO ASSURANCES, qui prévoit l’ouverture de 10 nouveaux points de ventes à travers tout le territoire national.

Le directeur de ladite succursale, M. Achraf Alaoui, indique que : « SCASCO ASSURANCES Kénitra est plus efficace et plus engagée à procurer aux assurés les meilleures garanties à un prix compétitif. Nous procédons à la négociation des offres les plus intéressantes auprès des compagnies d’assurance, à savoir : RMA, Saham Assurance, Atlanta Sanad, Allianz, Wafa Assurances, Matu ».

Le cabinet de courtage SCASCO ASSURANCES est présent sur le marché depuis plus d’une décennie et il met toujours la satisfaction des clients au cœur de ses préoccupations, et met un point d’honneur à assurer l’accompagnement complet des assurés, souvent désorienté par la complexité et la longueur des procédures.

SCASCO ASSURANCES Kénitra suivra la même vocation des autres filiales implantées à Casablanca, elle est soucieuse d’assurer un conseil personnalisé, une assistance permanente, une meilleure maîtrise des risques et un service de qualité pour accompagner plus de 20 000 clients particuliers et professionnels dans le choix des produits d’assurance qui répondent le mieux à leurs besoins, et en fournissant des prestations sur-mesure et complètes.