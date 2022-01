Sony Electronics présente sa nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA XR 2022 dotée de la très innovante technologie XR Backlight Master Drive

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Assisté par le Cognitive Processor XR™, le système XR Backlight Master Drive contrôle avec précision le rétroéclairage Mini LED de dernière génération présent sur les modèles Z9K et X95K. Grâce à un tel dispositif, vous allez pouvoir profiter d’une gamme dynamique sans précédent aux lumières éblouissantes dont les contrastes sont très profonds et les tons moyens magnifiquement naturels, avec presque aucun flare ou halo. Le processeur cognitif XR™ alimente également le nouvel écran OLED (QD-OLED) du A95K en combinaison avec le XR Triluminos Max, ce qui permet de produire des nuances et des teintes naturelles. Grâce à ses millions de pixels individuels auto-illuminants, l’A95K offre plus de couleurs que jamais pour une expérience visuelle entièrement nouvelle.

Toutes ces innovations permettent de restituer de manière très authentique la véritable intention des créateurs de contenus.

A chaque fois qu’ils regarderont des films, les spectateurs pourront en outre faire l’expérience du système Acoustic Surface Audio+™ qui équipe les modèles OLED et du système Acoustic Multi-Audio™ qui équipe les modèles LED, lequel fait parfaitement correspondre la position du son avec les images qui défilent à l’écran, le tout pour une expérience audio/visuelle encore plus immersive. Cette nouvelle gamme de téléviseurs comprend également de nouvelles fonctionnalités qui personnalisent et améliorent le divertissement à domicile. En collaboration avec Netflix, Sony a lancé Netflix Adaptive Calibrated Mode qui permet d’ajuster automatiquement la clarté de l’image en fonction de la luminosité ambiante. De plus, le nouveau mode BRAVIA CORE Calibrated Mode de Sony ajuste automatiquement la qualité de l’image à l’écran afin de mieux l’aligner sur la vision originale du créateur de la vidéo.

Tous les téléviseurs BRAVIA XR 2022 sont désignés » Perfect for PlayStation®5 » et incluent deux fonctionnalités exclusives à PS5® : Auto HDR Tone Mapping et Auto Genre Picture Mode.

« Sony s’engage à offrir la meilleure expérience visuelle possible qui soit, peu importe l’environnement d’utilisation ou le type de contenu affiché », explique Takakiyo Fujita, directeur général de Sony Moyen-Orient et Afrique. « Grâce à une qualité d’image et de son hors pair, nos nouveaux téléviseurs optimisent en temps réel tout contenu de streaming ou de jeu afin de créer une expérience sur grand écran puissamment immersive. »

Cette année, Sony a également présenté un nouveau dispositif de caméra intitulé “BRAVIA CAM”, qui est capable de reconnaître l’endroit précis où les utilisateurs sont assis et qui optimise l’image et le son en conséquence. Ce dispositif intègre des commandes gestuelles, un chat vidéo et bien d’autres nouvelles expériences extrêmement amusantes.

Avec la demande croissante en écrans de télévision plus larges, il existe également un risque d’utilisation plus important en ressources et en énergie. Cependant, Sony est engagé en faveur du développement durable. Le plan environnemental mondial « Road to Zero » de Sony vise à permettre à la société de produire, à l’horizon 2050, une empreinte environnementale nulle tout au long du cycle de vie de ses produits et de ses activités commerciales. Les téléviseurs Sony utilisent en 2022 un contenu très élevé en plastique recyclé tel que le SORPLAS™ développé par Sony. En utilisant le SORPLAS™, nous avons augmenté notre utilisation en matériaux recyclés sans jamais sacrifier la conception et la durabilité. Nous avons également réduit l’utilisation globale de plastique vierge de 60%, ce qui équivaut à environ 140 000 000 de disques compacts. De plus, le système BRAVIA CAM de Sony est capable de reconnaître si les téléspectateurs ne sont plus devant leur téléviseur et de réduire ainsi l’intensité de l’écran afin d’économiser de l’énergie.