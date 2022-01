Mentor’Elles publie aujourd’hui le “Guide du mentoring”, une première au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’association est fière de présenter le premier guide du mentoring marocain, fruit de plus de 5 ans d’expérience dans le domaine, et dédié au large public. Dans un contexte aussi complexe que celui que nous connaissons aujourd’hui, Mentor’Elles souhaite démocratiser l’accès à cette démarche d’accompagnement pour tous ceux qui souhaitent créer le changement dans leur vie personnelle et professionnelle.

Tenu online pour des raisons sanitaires, l’événement de lancement du Guide a été l’occasion de revenir sur les bonnes pratiques, les conseils et les retours d’expérience des membres de l’association, et de renforcer le travail de l’association avec un écosystème de partenaires.

Le document reprend notamment les bonnes pratiques et apprentissages issus du retour d’expérience de 4 promotions de Mentors et Mentees.

“Grâce à son impact et à ses bienfaits, notamment dans le domaine professionnel, Le Mentoring commence à se faire connaitre, mais reste peu intégré dans nos environnements. Il mériterait d’être mieux connu, démocratisé et pratiqué selon le contexte et besoins respectifs de tout un chacun. En publiant un Guide du Mentoring, nous souhaitons partager notre travail ainsi que les apprentissages de ces 5 dernières années avec un public plus large. L’expérience Mentor’elles peut être dupliquée ou mise à l’échelle dans une multitude de contextes. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons mettre ce guide à disposition de tous ceux qui souhaitent s’engager dans une aventure de Mentoring et à créer du changement dans leurs vies professionnelles” déclare Madame Zineb Baiz El Kabbaj, Fondatrice et Présidente de l’association.

Cet événement a également été l’occasion de lancer la cinquième saison de mentoring au profit des membres de l’association. Il a aussi été marqué par l’officialisation de partenariats de collaboration avec la Fondation Saham, l’association Inspiring Girls et l’espace YNSPIRE de Yasmine Signature.