CES 2022 : LG met en évidence son engagement en matière de durabilité

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Pour son stand zéro carbone, la marque a collaboré avec la fondation Carbonfund.org, leader en matière de durabilité, en vue de neutraliser 100 tonnes métriques d’émissions grâce à des crédits carbone couvrant toutes les émissions de carbone estimées liées au transport du stand, à sa fabrication et à sa consommation d’électricité sur place.

Reliant harmonieusement les visiteurs de l’espace physique à l’expérience numérique de LG tout en tirant parti de la réalité virtuelle et augmentée, le concept unique du stand comprend une série de kiosques où les visiteurs peuvent découvrir comment LG améliore tous les aspects de la vie quotidienne grâce à l’innovation technologique et conceptuelle. Conformément au thème du CES de LG pour 2022, « The Better Life You Deserve » (La vie meilleure que vous méritez), l’exposition durable a été entièrement construite en contreplaqué OSB (panneaux à copeaux orientés) recyclé, obtenu en compressant des chutes de bois, et en éliminant l’utilisation de colle, de peinture et de vernis. En outre, la conception de l’exposition a été simplifiée pour faciliter le recyclage après le salon.

Ainsi, le CES 2022 est non seulement l’occasion pour LG de dévoiler des dizaines de nouveaux appareils électroménagers, produits de divertissement à domicile et dispositifs informatiques certifiés ENERGY STAR®, mais il est également question de mettre en avant son engagement en matière de durabilité, notamment la conception de produits et d’emballages écologiques, des processus de production plus verts et la réduction des substances dangereuses. Lors de sa conférence de presse virtuelle du CES, LG a expliqué comment ses produits deviennent plus écologiques tout au long de leur cycle de vie – du développement, de la production et de la livraison à l’installation, l’utilisation et l’élimination. LG s’est notamment engagé à utiliser plus de 500 000 tonnes de plastique recyclé dans son processus de fabrication et à augmenter la récupération des déchets électroniques de plus de 7 millions de tonnes d’ici 2030.

Par ailleurs, LG a également annoncé son prix « Life’s Good », doté d’un million de dollars, qui récompensera l’innovation visant à minimiser l’impact sur l’environnement en recherchant le zéro déchet et les systèmes en boucle fermée, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en luttant contre le changement climatique.