Ali Naciri devient le directeur général de SICPA Maroc  

Ali Naciri a rejoint SICPA Maroc en 2010, en qualité de Directeur des opérations. Avant son arrivée chez SICPA, Ali Naciri a contribué au développement de différents sites de production pendant 18 ans. Il a piloté et développé l’équipe des opérations au Maroc avec succès. En plus de son implication au sein de SICPA Maroc, Ali Naciri et son équipe ont aidé à la mise en place de différents projets en Afrique de l’Ouest, une région clé pour le groupe.

Eric Besson continue quant à lui à assurer la présidence de l’entité SICPA qui supervise la grande région d’Afrique de l’Ouest, fonction qu’il occupe depuis février 2019.

Depuis plus de dix ans, les technologies de SICPA garantissent avec succès l’authentification et la traçabilité de produits d’accises – boissons alcoolisées, soft drinks et produits du tabac – au Maroc. Les solutions de SICPA permettent aux autorités de lutter contre la contrebande, la contrefaçon et la sous-déclaration fiscale. SICPA Maroc emploie à ce jour 150 collaborateurs.

Fondée à Lausanne en 1927, SICPA fournit des solutions et services sécurisés d’authentification, d’identification et de traçabilité en intégrant des éléments de sécurité matériels avec de la technologie numérique. A la pointe de la recherche et de l’innovation et opérant sur les cinq continents, ses encres de sécurité de haute technologie protègent entre autres la plupart des billets de banque et documents d’identité dans le monde. SICPA compte plus de 3000 employés dans le monde. www.sicpa.com