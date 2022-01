Cluster party, interdits et contournements

C’est l’hécatombe. C’est assez simple : tout le monde autour de toi est malade ou cas contact ou au moins en télétravail. Et quand tu dis tout le monde, tu n’es même pas dans l’exagération. Certes, ce n’est pas le monde entier mais c’est absolument tous les gens de ton monde. Ta famille, tes potes, tes collègues, tes voisins… Personne n’est épargné. L’année démarre décidément sur les chapeaux de roue. Tu te dis qu’on a peut-être oublié de se souhaiter “la santé surtout” le soir du réveillon. D’ailleurs, le Nouvel an n’a pas été fêté dans l’effervescence habituelle ou, du moins, il n’a pas été fêté à la date habituelle! Et pour cause, le 31 décembre, il y avait couvre-feu. Mais par contre le 30, il y avait totalement possibilité de faire la fête jusqu’à pas d’heure. Alors les gens en ont bien évidemment profité. Et le 30, non seulement il n’y avait pas de couvre-feu, mais il n’y avait pas non plus de gestes barrières ou de distanciation physique. Bien au contraire ! Il y a eu tout plein…

