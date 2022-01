realme lance son premier smartphone premium: realme GT 2 Pro.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Premier smartphone de l’industrie à être doté d’un design en polymère biologique, le realme GT 2 Pro reçoit un revêtement très élégant qui bénéficie d’un savoir-faire de pointe et d’un procédé de gravure au laser de 0,1 mm. Le modèle realme GT 2 est disponible en quatre coloris différents: blanc papier, vert papier, noir acier et bleu titane.

En accord avec la philosophie de durabilité de la marque, la coque arrière du realme GT 2 Pro est fabriquée en copolymère biosourcé certifié ISCC+. Le procédé de fabrication de ce matériau très durable permet de réduire de deux kilogrammes les émissions de gaz à effet de serre pour chaque unité produite.

Le realme GT 2 Pro se dote en outre du premier écran plat AMOLED 2K au monde intégrant la technologie LTPO 2.0. Très innovant, cet écran a reçu la note DisplayMate A+ et la certification HDR10+. Offrant une résolution UHD 2K allant jusqu’à 525 PPI et protégé par le Corning Gorilla Class Victus, cet écran permet des affichages de couleurs d’une puissance de 10 bits, avec de près de 1,07 milliard de déclinaisons chromatiques différentes.

Le realme GT 2 Pro est géré par la toute dernière génération de shipset Snapdragon 8 Gen 1, ce qui le rend extrêmement puissant, fluide et pratique à utiliser, notamment pour les aficionados du gaming. Le Realme GT 2 Pro dispose en plus de la plus grande surface de dissipation de chaleur de l’industrie, pour une capacité de refroidissement allant jusqu’à 3 degrés Celsius, ce qui permet de maximiser en permanence les performances de la puce.

Mais ce n’est pas tout : ce smartphone d’exception adopte une remarquable configuration à trois caméras : il est pourvu de la première caméra ultra-large de 150° au monde, d’une caméra micro 40x et d’une caméra à micro-lentille 40x qui permet de réaliser des gros plans extrêmes.

Le GT 2 Pro est également équipé du système supercharge SuperDart de 65W, d’une batterie très haute autonomie de 5000mAh, d’un système avancé de matrice d’antennes et de deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos.