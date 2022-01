En 2021, les océans ont atteint des températures jamais enregistrées, selon une étude

L’étude, publiée mardi 11 janvier dans Advances in Atmospheric Sciences, a constaté que le contenu thermique des océans a été multiplié par huit depuis 1985 par rapport à la période 1958-1985, et que chaque décennie depuis 1958 a été plus chaude que celles qui l’ont précédée.

“Un indicateur du changement climatique induit par l’homme”

La recherche lie de manière concluante le réchauffement des océans aux émissions humaines de gaz à effet de serre provenant de la combustion des énergies fossiles, telles que le charbon et le gaz naturel. “Le contenu thermique de l’océan augmente sans cesse, à l’échelle mondiale, et c’est un indicateur primaire du changement climatique induit par l’homme”, a déclaré Kevin Trenberth, climatologue au Centre national de recherche atmosphérique du Colorado et co-auteur de l’étude.

“Les océans continueront à se réchauffer jusqu’à ce que les émissions nettes de carbone atteignent zéro” Michael Mann, co-auteur de l’étude

Les océans stockent au moins 90 % de la chaleur supplémentaire retenue dans l’atmosphère par les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, et le réchauffement des océans est de plus en plus lié à des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes.

Selon l’analyse, le réchauffement des eaux océaniques contribue à amplifier les tempêtes, les ouragans et les précipitations extrêmes, ce qui accroît les risques d’inondations graves. L’eau réchauffée des océans se dilate et ronge les vastes calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique, qui perdent collectivement environ 1 milliard de tonnes de glace par an, ces deux processus alimentant l’élévation du niveau de la mer.

“Les océans continueront à se réchauffer jusqu’à ce que les émissions nettes de carbone atteignent zéro. Le réchauffement des océans déstabilise les plates-formes de glace de l’Antarctique et menace de provoquer une élévation massive (mètres) du niveau de la mer si nous n’agissons pas”, a expliqué le co-auteur de l’étude, Michael Mann, de la Penn State University.

