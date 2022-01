ASWAK ASSALAM innove et lance une application mobile couplant achat en ligne et programme de fidélisation

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La nouvelle application Aswak Assalam traduit un désir de répondre aux attentes de consommateurs de plus en plus connectés. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie omnicanale de l’enseigne visant à assurer la complémentarité entre magasin physique et commerce en ligne.

L’application surfe donc sur la proximité avec ses clients. Outre l’accès aux 15 rayons et 6.000 références (marché, produits frais, épicerie, accessoires, linge de maison, jouets, électroménager, …), les utilisateurs pourront se créer une liste de courses et la sauvegarder, choisir un créneau de livraison, un mode de paiement et se faire livrer (Aswak Delivery) ou retirer eux-mêmes leurs courses en magasin (Aswak Drive).

Aswak Assalam a également intégré son programme de fidélité dans l’application et propose à ses clients détenteurs de la carte fidélité plusieurs fonctionnalités. En temps réel, Ils pourront suivre leur compte client, consulter leurs points de fidélité et l’historique de leurs achats.

Grâce à l’appli, les clients fidèles profiteront d’offres promotionnelles personnalisées basées sur leurs habitudes de consommation. De plus, ils auront la possibilité de présenter à la caisse leur carte de fidélité et de payer avec leur chèque cadeau dématérialisés directement via l’application.

Et ce n’est pas tout. L’appli permet également d’accéder facilement au catalogue des promotions, de retrouver les nouveautés et l’actualité de l’enseigne ou encore de scanner un article pour connaître son prix.

A cette occasion, Abdelkrim Tassine, Directeur Général Aswak Assalam, a déclaré : « Depuis le lancement de notre programme de fidélisation en 2009, la fidélité de nos clients a toujours été un élément stratégique pour Aswak Assalam. C’est notre priorité n°1 ! Aujourd’hui, nous comptons plus de 1,5 million d’adhérents au programme et sommes en permanence à leur écoute. Certains de nos clients avaient émis le souhait d’avoir un programme de fidélité avec un dispositif simple et transparent. Nous avons donc répondu à cette demande en lançant l’application mobile Aswak Assalam complète et facile d’utilisation qui combine programme de fidélité et e-commerce ».