CAN de handball 2022 au Maroc : la compétition reprogrammée cet été, le recours de l'Algérie accepté

Lors de l’annonce, le 9 décembre, du report de la compétition, la CAHB n’avait pas fourni de date précise. C’est désormais chose faite : la 25e Coupe d’Afrique des Nations seniors hommes est reprogrammée pour la période du 22 juin au 2 juillet 2022, annonce l’instance dirigeante du handball africain dans un communiqué publié sur son site.

L’annonce de ces nouvelles dates lève l’incertitude sur la tenue de la CAN au Maroc après une première décision de report de la compétition initialement prévue du 13 au 23 janvier 2022 à Guelmim et Laâyoune. Le 9 décembre dernier, la CAHB avait indiqué vouloir se donner le temps d’étudier les recours déposés par des sélections dont les noms n’avaient alors pas été précisés. Il s’agissait de la Zambie et de l’Algérie, comme le confirme le nouveau communiqué de la CAHB.

Si le recours de la Zambie peut-être sujet à caution, les motivations de celui de l’Algérie sont claires. La sélection des Fennecs, pourtant qualifiée, n’avait pas participé au tirage au sort. Dans la foulée, la presse locale avait recueilli des réactions d’autorités qui indiquaient que le pays boycotterait la CAN de handball au Maroc en raison du fait qu’elle est organisée en partie à Laâyoune, une ville que les autorités politiques algériennes considèrent comme faisant partie du “Sahara occidental”.

Retour au point mort

Si le Maroc reste le pays hôte de la compétition avec cette nouvelle confirmation de dates, la CAHB a néanmoins indiqué avoir accordé “une suite favorable” aux recours de la Zambie et de l’Algérie. Dans la foulée, l’instance dirigeante du handball africain a ordonné la reprise du tirage au sort de la compétition, sans fournir de date et en attendant l’examen de toutes les requêtes, “d’autres pays ayant manifesté le souhait de prendre part à la 25ème Coupe d’Afrique des Nations”.

Dans cette configuration, la tenue effective de la CAN de handball risque bien d’être compromise si les différentes fédérations campent sur leurs positions. Le boycott de compétitions organisées au Maroc a toujours été une ligne de conduite des sélections algériennes lorsqu’elles concernent des villes du Sahara. Celle-ci avait prévalu pour la CAN de Futsal en 2020, mais aussi pour la course à l’organisation de la CAN de handball, comme d’autres compétitions sur le territoire marocain.

Le tirage au sort pourrait aussi traîner en longueur. La sélection du Kenya, qui avait remplacé l’Algérie lors du premier tirage au sort, avait entamé les préparatifs pour se rendre à Laâyoune et Guelmim. Si un nouveau tirage devait l’exclure, elle serait en droit de saisir la CAHB, qui devra mettre en pause l’organisation, le temps d’étudier le recours kényan. Toujours est-il que face à la politisation d’une compétition sportive, la CAHB n’a pas encore définitivement tranché.