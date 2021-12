Report de la CAN de handball au Maroc : une décision motivée par un recours de l’Algérie ?

La décision est venue contrarier les plans d’organisation et chambouler les fédérations. Alors que les villes de Guelmim et de Laâyoune étaient fin prêtes et les tirages au sort déjà effectués, la Confédération africaine de handball (CAHB) a pris, ce 9 décembre, la décision de reporter “au-delà du 22 janvier 2022”, la tenue au Maroc de la Coupe d’Afrique des nations de handball, selon un communiqué de la CAHB.

Après une réunion extraordinaire par visioconférence, la décision de reporter l’événement est prise à la suite de recours déposés au niveau de son secrétariat. L’instance dirigeante du handball africain se donne le temps d’un “examen approfondi du dossier, au cours de sa session prévue le 28 décembre 2021, en vue d’une suite diligente”. La CAHB présente des excuses pour les “désagréments causés dans la préparation des sélections nationales retenues pour prendre part à cette compétition”.

La 25e édition de la CAN de handball devait initialement se tenir du 13 au 23 janvier 2022 à Guelmim et Laâyoune. Mais avec la nouvelle décision de la CAHB, les nouvelles dates ne pourront être connues qu’après l’examen des recours. Si la CAHB se donne le temps de se pencher sur le dossier, elle se garde bien de nommer les porteurs des recours qui ont conduit au report de la compétition. Tous les doigts se tournent désormais vers l’Algérie.

Boycott algérien

Deux jours avant l’annonce de la décision de la CAHB, l’équipe algérienne, pourtant qualifiée, ne figurait pas sur la liste du tirage au sort de la compétition pour n’avoir pas confirmé sa participation. Bien avant le tirage, plusieurs médias algériens avaient annoncé le boycott de l’équipe l’algérienne.

Politiquement motivée par le soutien au Polisario, la décision est prise en raison du fait que la compétition est organisée en partie à Laâyoune, une ville que les autorités algériennes considèrent comme faisant partie du “Sahara occidental”.

Une ligne de conduite qui a toujours prévalu à Alger sur l’organisation de compétitions organisées à Laâyoune, comme la CAN de Futsal en 2020, ou encore pour la course à l’organisation de compétitions lorsqu’elle implique cette ville marocaine.

Néanmoins, cette dernière décision algérienne sur le handball ne sera pas exempte de conséquences. Outre son remplacement par le Kenya lors du tirage au sort, ce boycott de la CAN de handball prive les Fennec d’une participation à la Coupe du monde de la même discipline.