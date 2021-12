Roca transforme son showroom en galerie d'art

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Roca est une marque engagée dans la promotion de la culture, de l’architecture et du design, notamment à travers ses galeries Roca, des espaces ouverts au grand public, qui accueillent des expositions, des débats, des présentations et d’autres événements qui, avec la présentation des dernières innovations de Roca, transmettent l’essence et les valeurs de la marque. Aujourd’hui, le showroom Roca El Massira est également un point de rencontre important pour les artistes, designers, architectes et décorateurs d’intérieurs. Il est une plate-forme d’échange multidisciplinaire, où différentes formes d’art et de design pourront être partagées.

Eloge de l’esthétique et des formes, cette première exposition intitulée « INTIMITÉ(S) » fait la part belle à l’harmonie des couleurs. L’artiste peintre Abderrahman Chebitou exposera des œuvres exceptionnelles qui explorent la lecture géométrique des choses qui nous entourent. A travers ses œuvres, il porte un regard fasciné sur l’espace capable de contenir des formes et plusieurs autres aspects de notre expérience (sentiments, émotions, actions…). L’univers pictural de l’artiste voue un immense respect et un amour éternel aux femmes, leur réservant une place de choix. Dans son art, l’appréhension de la couleur à travers la lumière joue un rôle fondamental, qui se distingue par l’harmonie colorée.

« Observer un tableau de Chebitou, c’est se plonger dans une déambulation visuelle qui s’apparente à un test de Rorschach. C’est un honneur d’embrasser les projets de Chebitou dans notre première exposition au showroom Roca El Massira. Il transformera le showroom en une véritable galerie d’art dédiée à l’artiste, permettant à tous les visiteurs d’identifier, d’interpréter, de développer et de partager l’art de Chebitou. a déclaré Fatima Zahra Akhamal, responsable du showroom et architecte d’intérieur chez Roca.

Les œuvres de Chebitou présentent des figures aussi troublantes que belles, empreintes d’interrogations sur notre société contemporaine. Cette exposition mettra en évidence l’importance que l’art doit aussi investir nos espaces d’intimité, pour en faire des espaces de vie et pose avec acuité le rapport de l’œuvre artistique avec l’espace.