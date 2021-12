Procter & Gamble lance le programme "Rise Up Girls" au profit des jeunes filles de l'internat d'Al Oualidia 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Procter & Gamble, leader dans la promotion de l’égalité et des droits de la femmes, au Maroc et dans le monde entier.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

La promotion de l’égalité, de l’inclusion et de l’autonomisation des femmes est un pilier stratégique clé du programme de citoyenneté de Procter & Gamble.

Procter & Gamble a développé des programmes solides, en partenariat avec le gouvernement, les associations locales et internationales pour promouvoir le droit des filles et des femmes et œuvrer dans le domaine de l’égalité.

23 ans de dévouement à l’éducation et à la sensibilisation des jeunes filles

Cette journée rentre dans le cadre du programme de sensibilisation que Procter & Gamble mène depuis 23 ans en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale. Le programme cible principalement les jeunes filles en âge de puberté et a pour objectif de promouvoir l’éducation à la santé reproductive afin de fournir aux filles les informations nécessaires sur leur santé, leur hygiène et leur bien-être pour les aider à passer le cap de la puberté en toute sérénité. A ce jour, plus de 4 millions de jeunes filles sont bénéficiaires de ce programme.

Procter & Gamble, très fier de son partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale pour l’amélioration des conditions de vie des jeunes filles dans le milieu rural.

Ce partenariat a connu un développement et une croissance remarquables au fil des ans et a permis de réhabiliter plusieurs internats qui attirent les filles des zones rurales afin d’améliorer leurs conditions de vie et de leur permettre de poursuivre leurs études dans un environnement plus adapté. En effet, Ce programme, en partenariat entre Procter & Gamble, le Ministère de l’Education Nationale et le Rotary Casa-Nord, et pour la septième année consécutive, opère une réhabilitation annuelle d’un des internats de jeunes filles en milieu rural.

Aujourd’hui, Procter & Gamble élargit son programme, en partenariat avec le Rotary Casa-Nord et le Rotary Genève International pour offrir aux jeunes filles un accompagnement et un coaching continus

L’objectif de “Rise Up Girls” est d’accompagner ces jeunes filles, en leur proposant plusieurs ateliers sur 3 thèmes clés : Santé et famille, Carrière et éducation, Confiance en soi et bien-être afin de pouvoir appréhender avec plus d’assurance leur vie de futures jeunes femmes.

Cette journée d’inauguration a été rehaussée par la présence de Mr BERRAZ ABDELJABBAR, Directeur LEC Collégial Oulaidia, Mrs Maha HMEID, Président du Club Rotary Casa-Nord, Madame Loubna Aziz- Directeur Général P&G Maroc et Madame Zainab Alji Directrice Communications de la société P&G