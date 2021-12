Ouverture imminente de l’Hôtel Hilton Garden Inn Casablanca Sud

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

C’est à Sidi Maarouf que la chaîne hôtelière Hilton a choisi de s’implanter, et cela n’est guère anodin, étant donné que l’emplacement se trouve à proximité des multiples quartiers d’affaires de la ville, non loin de l’aéroport Mohamed V et à quelques minutes seulement du centre-ville. Le personnel de l’hôtel est actuellement en train d’être recruté et formé, à l’heure où son Directeur Général et son Directeur Commercial ont déjà commencé à exercer leurs fonctions.

L’hôtel dispose de 155 chambres modernes, dont 9 suites, toutes conçues dans un souci de confort et de commodité. Il dispose également de 4 salles de réunion entièrement équipées, en plus d’une piscine extérieure dont la terrasse donne sur la ville et d’un centre de remise en forme.

Il est à noter que le complexe inclut aussi un authentique restaurant marocain et une immense salle de bal.