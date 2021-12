Ligue des champions, Coupe de la CAF : matchs compliqués en perspective pour le Raja et le Wydad, Berkane s’en sort bien

Ce mardi 28 décembre s’est déroulé, au Caire, le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. Et les déplacements s’annoncent pour le moins compliqués pour les deux clubs marocains engagés dans la compétition continentale, le Raja et le Wydad Casablanca. Seule formation marocaine engagée dans la Coupe de la CAF, la RS Berkane hérite d’un groupe a priori à sa portée.

Dans le groupe B de la Ligue des champions, le Raja, triple vainqueur de la C1 africaine (en 1989, 1997 et 1999) hérite du club guinéen de Horoya, des Sud-Africains de l’Amazulu et enfin de la formation algérienne de l’ES Sétif. Un club que les Verts avaient croisé en 2015 pour le compte des huitièmes de finale de cette même compétition. Le Raja s’était incliné lors de la séance de tirs au but dans une rencontre retour émaillée de nombreux incidents.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Un tirage qui s’est montré encore moins clément pour le Wydad, vainqueur de la compétition en 1992 et 2017. Le club casablancais devra croiser le fer face au quintuple vainqueur de Ligue des champions africaine, le Zamalek (Égypte). Dans ce groupe D, le Wydad rencontrera également deux formations angolaises : le Petro Atletico et la Sagrada Esperança.

Dans l’autre compétition africaine, la Coupe de la CAF, la Renaissance sportive de Berkane connaît également ses adversaires. Finaliste de cette compétition en 2019 avant de s’adjuger le titre en 2020, Berkane affrontera le Simba Tanzanie, ainsi que l’ASEC Mimosa (Côte d’Ivoire) et l’Union sportive de la Gendarmerie nationale (USGN, Niger).