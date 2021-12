Serait-ce bientôt la fin des mots de passe tels que nous les connaissons aujourd’hui?

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les mots de passe sont en voie d’extinction et c’est loin d’être une mauvaise chose !Selon une étude récente réalisée par Dell Technologies et intitulée «Brain on Tech», des utilisateurs du monde entier ont avoué que la création d’un mot de passe à la fois long et difficile, est un exercice très contraignant qui fait augmenter leur stress a de 31%. Les mots de passe représentent donc une véritable nuisance, dans le sens où il faut à chaque fois procéder à leur création, puis à leur mémorisation, d’autant plus qu’ils doivent souvent répondre à des exigences spécifiques pour être considérés comme fiables et inviolables.

Aujourd’hui, la biométrie ne cesse de gagner en popularité en tant que forme pratique et sûre de reconnaissance automatique. En outre, la technologie liée à la biométrie continue de progresser grâce au développement de capteurs encore plus innovants et à l’utilisation d’algorithmes de correspondance basés sur l’IA. Il en résulte une meilleure expérience utilisateur et davantage de sécurité. Les fonctions avancées de sécurité des appareils, telles que les lecteurs d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale par exemple, sont désormais utilisées en tant que solutions d’authentification multifactorielle, offrant ainsi aux utilisateurs des moyens plus sûrs de pouvoir accéder à leurs appareils, applications et données, en comparaison avec les mots de passe traditionnels.

Mais nous avons cependant encore du chemin à accomplir avant que les mots de passe ne deviennent complètement obsolètes. Au fur et à mesure que la technologie biométrique évolue, les mots de passe compliqués commenceront à être relégués au second plan.

Dans l’intervalle, il existe des solutions très simples pour permettre à chacun d’entre nous de devenir « cyberintelligent » et de mieux protéger ses données, sans pour autant que la création de mots de passe ne soit pour lui source de stress :

– Il ne faut pas hésiter à utiliser des gestionnaires de mots de passe pour générer des mots de passe qui soient forts.

– Il faut recourir davantage à l’authentification multifactorielle.

La technologie sera de plus en plus intégrée à notre vie quotidienne, ce qui constitue une véritable mine d’or pour les cybercriminels en tout genre. Il appartient donc à chacun d’entre nous d’être #BeCyberSmart et de se préparer à mieux protéger ses données.