Le realme C25Y arrive au Maroc : il s’agit du plus puissant smartphone d’entrée de gamme jamais conçu 

Ce téléphone ultra abordable embarque en outre un très puissant processeur Unisoc T618, en plus d’un capteur d’empreintes digitales instantané, et d’un grand écran de 6,5 pouces!

Triple caméra AI 50MP

Le realme C25Y est équipé d’une triple caméra arrière de 50MP qui comprend un module primaire, en plus d’un objectif Macro et d’un objectif N&B. Un tel dispositif permet aux utilisateurs de capturer des photos à gros pixels pouvant aller jusqu’à 8160*6144. On retrouve, en outre, la fonction AI beauty, ainsi que le mode HDR, le mode vue panoramique, le mode portrait, la fonction Timelapse, le mode expert et de nombreux autres filtres de grande qualité. A l’avant, le realme C25Yreçoit un appareil photo selfie de 8 Mpx avec fonction AI beauty, ce qui facilite les prises de selfies.

Méga-batterie de 5000 mAh

Le realme C25Y intègre une méga-batterie de 5000 mAh jumelée au système de recharge rapide 18 W. Cette dotation lui permet d’être utilisé toute la journée sans avoir à se soucier de l’autonomie de la batterie (qui peut offrir jusqu’à 48 jours d’utilisation en mode veille). Le smartphone est également géré par la fonction Super Power Saving Mode qui permet aux utilisateurs de continuer à utiliser jusqu’à 6 applications de base sur leur téléphone même en mode veille. Le realme C25Y dispose aussi d’une fonction d’optimisation de la batterie qui permet d’en augmenter l’autonomie via la réduction de certains effets d’affichage.

Puissant processeur Unisoc T618

Le realme C25Y est alimenté par un processeur octa-core 12nm Unisoc T618 de 2,0 GHz. Ce dernier est décliné en deux Arm Cortex-A75 fonctionnant jusqu’à 2,0 GHz et en six Arm Cortex-A55 fonctionnant jusqu’à 2,0 GHz. Les graphismes sont gérés par le GPU ARM Mali G52 à une vitesse de 850 MHz! Du jamais vu sur un smartphone d’entrée de gamme! Un tel équipement permet d’offrir une expérience de jeu extrêmement fluide et sans le moindre accoup. De plus, le nouveau realme C25Y prend en charge deux cartes Nano-SIM et dispose d’un emplacement pour carte MicroSD qui permet d’étendre la capacité de stockage supplémentaire du smartphone jusqu’à 256 Go.

Ecran large et esthétique de pointe

Le realme C25Y dispose d’un grand écran de 16,5 cm/6,5 pouces. Le rapport écran/corps ressort à 88,7%, offrant ainsi aux utilisateurs des expériences de visionnage immersives inédites. Le nouveau realme est également doté d’un système de déverrouillage par empreinte digitale et de reconnaissance faciale ultra-réactif. En termes d’esthétique, le realme C25Y adopte pour la première fois le design esthétique «linéaire» qui est matérialisé par la présence d’une ligne sur la surface du téléphone, et qui lui confère une élégance et une sobriété hors normes.