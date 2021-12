Kaspersky poursuit sa collaboration avec la Scuderia Ferrari et devient le partenaire de l’équipe e-sport de la marque

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le partenariat emblématique entre Kaspersky et la Scuderia Ferrari a débuté en 2010 et continue à se développer d’année en année. Unies par des valeurs communes telles que l’excellence technologique, le travail d’équipe et la passion pour l’innovation, les deux entreprises ont tissé des liens solides avec un important partenariat technologique. Kaspersky fournit à Ferrari une cybersécurité et une protection des données d’envergure internationale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tous les niveaux, du siège social de Maranello, en Italie, jusqu’aux circuits de F1 du monde entier.

La signature de ce nouveau contrat de sponsoring pluriannuel marque une nouvelle étape dans le partenariat. Le logo de Kaspersky conservera sa place sur les casques des pilotes et sur les éléments de branding de l’équipe, mais il apparaîtra désormais sur l’aile avant des voitures de la Scuderia Ferrari.

« Je suis très content que nous poursuivions notre collaboration de longue date avec Scuderia Ferrari. Celle-ci s’est développée au fil des années et va bien au-delà du simple parrainage. Notre coopération s’est transformée en un partenariat technique : nous assurons la protection des données de l’équipe, contribuant ainsi à sa sécurité et à son succès, et ce en toute discrétion. Je suis également ravi que notre collaboration avec Ferrari s’étende à l’e-gaming, l’industrie en ligne qui connaît la plus forte croissance aujourd’hui. », souligne Eugène Kaspersky, CEO de Kaspersky.

Outre la prolongation du contrat avec la Scuderia Ferrari, Kaspersky devient également partenaire officiel de la FDA Esports Team. Fondée par Ferrari en 2019 pour participer aux F1 Esports Series, cette équipe réunit de jeunes talents brillants, qui sont aussi les e-drivers les plus rapides du monde : Brendon Leigh, David Tonizza et Domenico Lovece.

Le logo de Kaspersky apparaîtra sur les tenues des pilotes de l’équipe e-sport de Ferrari et dans leur centre d’entraînement prestigieux à Maranello, mais aussi sur les voitures de course participant aux F1 Esports Series.

Mattia Binotto, General Manager and Team Principal, Scuderia Ferrari, déclare : « Nous sommes heureux de renouveler et d’étendre notre partenariat avec Kaspersky, qui partage beaucoup de nos valeurs, comme la recherche de l’excellence technologique et une culture du travail d’équipe. Depuis plus de dix ans, Kaspersky joue un rôle clé dans le succès de la Scuderia Ferrari, en protégeant nos données aussi bien sur les circuits qu’à Maranello. C’est un aspect particulièrement délicat de la vie d’une équipe, qui exige de pouvoir compter sur un partenaire fiable. Nous sommes également enchantés que notre collaboration s’élargisse au monde de l’e-sport, qui est de plus en plus dynamique et essentiel pour promouvoir le sport automobile auprès d’un public plus vaste et plus jeune. »