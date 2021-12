AtlantaSanad Assurance lance la 3ème édition  de son opération solidaire ‘Hiver au Chaud’

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Nt3awnou, la plateforme solidaire d’AtlantaSanad Assurance, forte de sa communauté de bénéficiaires qui dépasse les 850 associations et de sa communauté de bénévoles qui dépasse les 2000 inscrits, a lancé ‘Hiver au Chaud-2021’. Il s’agit d’une opération qui consiste en l’activation de son réseau de partenaires, en vue d’une collecte massive au niveau national de couvertures et de vêtements chauds au profit de populations, en situation de précarité, qui luttent contre les grandes vagues de froid hivernal.

La campagne Hiver au Chaud-2021 s’est activée le vendredi 10 décembre 2021, a démarré par une phase de prospection auprès des associations, notamment les plus petites et les plus enclavées. Objectif : recenser leurs besoins, avant de les mettre en relation avec les bénévoles de la plateforme Nt3awnou.

L’appel à manifestation d’intérêt des associations bénéficiaires de Nt3awnou, se fait par région selon la base de données des associations membres et des bénévoles inscrits à la plateforme solidaire Nt3awnou.ma. Une fois définies, les demandes font objet de structuration par l’équipe projet. Les associations sont ainsi mises en relations avec les bénévoles par l’équipe de la plateforme solidaire Nt3awnou. Cette même équipe promeut, sur ladite plateforme et sur ses réseaux sociaux, autant les demandes que les offres qui n’ont pas encore fait l’objet de mises en relation.

‘Hiver au Chaud’ cible aussi les Entreprises

La campagne ‘Hiver au chaud’ s’invite, cette année encore, chez les entreprises qui souhaitent prendre part à l’initiative en mobilisant leurs collaborateurs dans la collecte de couvertures et vêtements chauds. L’équipe Nt3awnou est en effet disposée à accompagner toute entreprise voulant participer à la campagne en la mettant en relation avec les associations qui ont des besoins correspondants à son offre.

Retour en chiffres sur une deuxième édition ‘Hiver au Chaud’ réussie !

La 2ème édition ‘Hiver au Chaud’ a été menée par Nt3awnou entre le 5 décembre 2020 et le 31 janvier 2021. Elle a connu beaucoup d’intérêt aussi bien de la part des bénévoles inscrits que des associations bénéficiaires de Nt3awnou, avec à la clé pas moins de 25000 vêtements distribués, plus de 300 couvertures chaudes et 9 chauffages électriques.

Comment participer

Nt3awnou a mis en place une équipe pour la collecte de dons de Nt3awnou. Elle est joignable du lundi au dimanche de 10H à 18h.

Tout bénévole ou association souhaitant rejoindre l’aventure, est invité à s’inscrire sur les liens suivants ou envoyer un WhatsApp avec l’objet de la demande au 0662510318.

Un conseiller Nt3awnou prendra en charge le suivi de la requête.

Pour les bénévoles souhaitant faire des dons :

https://www.nt3awnou.ma/inscription-donateurs-hiver-au-chaud/

Pour les associations cherchant des dons et des bénévoles : https://www.nt3awnou.ma/inscription-associations-hiver-au-chaud/