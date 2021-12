L’esprit 1717

L’année fut rude ? Euphémisme. Plus le temps passe, plus la désagréable sensation que ce virus est là pour rester se précise. Non, il n’y a pas de remède miracle contre cet agent pathogène qui mute au fur et à mesure de sa diffusion. Aujourd’hui Omicron, demain un autre variant plus virulent, moins virulent, qui sait ? Ce virus joue avec les nerfs de l’humanité depuis le mois de décembre 2019 et semble indécrottable. Les vaccins ont quelque pu contenu son avancée, mais nul ne sait si cette proverbiale immunité collective est envisageable. Chaque pan de notre vie quotidienne semble avoir été absorbé, infecté par ce virus. Smog épais, se déployant dans l’horizon infini, il assombrit le présent et rend l’avenir illisible. L’incertitude fut donc le maître-mot de l’année qui s’achève et le sera sûrement durant l’année qui point. De cette séquence glauque jaillit pourtant un rai de lumière : le Maroc a bel et bien réussi la vaccination de sa population. En janvier 2021, nul ne pouvait s’imaginer qu’un an plus tard, 22 millions de Marocains auraient bénéficié d’au…

