Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Fondée en 2006, « YellowKorner » est une maison de photographie d’art de premier plan dont le siège est en France et qui exploite un réseau de plus de 130 galeries à travers 25 pays dans le monde. Elle propose plus de 3 000 tirages en édition limitée et certifiée en collaboration avec certains des plus grands artistes mondiaux de cette génération.

À travers ce partenariat, « The Frame » offrira une vaste collection de photographies sélectionnées par « YellowKorner », permettant aux spectateurs de découvrir et d’expérimenter la magie de la photographie d’une manière qui n’a jamais été possible auparavant. Le téléviseur « The Frame » sera également exposé dans certaines galeries d’art de « YellowKorner » en France, où les clients pourront le découvrir et en avoir des informations grâce à un code QR.

En outre, Samsung et « YellowKorner » s’associeront à des artistes renommés et émergents pour organiser des expositions à Paris, dans le but de démocratiser la photographie d’art. Les deux sites web, Samsung et « YellowKorner », indiqueront les détails, où les visiteurs pourront explorer le partenariat, l’emblématique Lifestyle TV et sa plateforme artistique de premier plan, l’Art Store, où certains artistes de « YellowKorner » sont présents.

La boutique d’art propose actuellement plus de 1 500 œuvres d’art de plus de 600 artistes dans 42 pays différents que les consommateurs peuvent apprécier en qualité d’image 4K provenant de musées et de galeries du monde entier, notamment le musée Albertina de Vienne, le musée d’État de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, le musée du Prado à Madrid, le Tate Modern à Londres, le musée Van Gogh à Amsterdam et le LUMAS.

« Le partenariat avec ‘’ YellowKorner ‘’ signifie la présence croissante du magasin d’art ‘’The Frame’’ comme l’une des principales plateformes d’art dans le monde », a déclaré Jongsuk Chu, vice-président exécutif et chef du bureau Europe de Samsung Electronics. « Nous espérons que ce partenariat continuera à offrir à nos consommateurs un point d’entrée facile et accessible pour découvrir leurs œuvres d’art préférées. »

« The Frame » est le téléviseur Lifestyle primé de Samsung, qui transforme l’espace de vie quotidien en une galerie d’art avec de superbes œuvres d’art de l’Art Store. La version 2021 s’appuie sur le design emblématique de « The Frame », offrant un cadre encore plus fin de 24,9 mm, reflétant la profondeur d’un cadre photo traditionnel et permettant aux spectateurs de se concentrer sur l’œuvre d’art elle-même.

Le portefeuille « The Frame » est actuellement disponible au Maroc en plusieurs tailles d’écran : 32’’,55’’,65’’ et 75’’. Tirant parti de la qualité d’image QLED 4K à la pointe de la technologie, « The Frame » utilise également un capteur de luminosité pour détecter les conditions de luminosité environnantes et ajuster automatiquement la luminosité et la tonalité des couleurs de l’écran afin de fournir des images étonnamment vivantes tout en affichant les œuvres d’art comme elles étaient destinées à être vues. De plus, grâce au capteur de mouvement intégré, « The Frame » affiche une (ou plusieurs) œuvres d’art en mode veille et s’éteint automatiquement lorsque la pièce est vide, alliant ainsi art et économie d’énergie.