MARSA MAROC met en ligne son nouveau site web et offre de nouveaux E-services à ses clients

Marsa Maroc, opérateur portuaire leader au Maroc, lance la nouvelle version de son site internet, www.marsamaroc.co.ma

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ce site permet un accès rapide et exhaustif à l’information et présente de manière complète le groupe Marsa Maroc et son offre de services dans chacun des terminaux opérés. Il repose sur une architecture entièrement repensée et offre une meilleure lisibilité du contenu et un confort de navigation amélioré. Doté de la technologie Responsive Design, le nouveau site s’adapte à tous les écrans et terminaux (ordinateurs, smartphones et tablettes).

En termes de contenu, la principale nouveauté est un accès à une offre plus complète d’E-services. Le site permet de réaliser le suivi des escales et conteneurs et offre la possibilité de régler ses factures en ligne. Par ailleurs, après une demande de souscription aux services digitaux, les utilisateurs ont accès aux nouvelles fonctionnalités suivantes :

• Pour l’ensemble des clients, le calcul d’un devis, le suivi et le règlement en ligne des factures, le suivi des cautions et des réclamations et l’accès au bon à délivrer (E-BAD) et bon de livraison électronique (E-BLC);

• Pour les armateurs et agents maritimes, l’accès pour le trafic conteneur, au suivi des opérations du navire et au suivi de leurs conteneurs au niveau du parc dans un terminal.

Ces E-services continueront à être enrichis par Marsa Maroc afin d’offrir la meilleure expérience client à ses utilisateurs.