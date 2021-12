Huawei Maroc organise la 1ère édition du Morocco Smart PV Summit

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Face à un secteur qui continue de se numériser grâce à l’IA, il est crucial pour la communauté de l’industrie photovoltaïque de se réunir et d’aborder non seulement la question de la réduction de l’empreinte carbone, mais aussi celle de la prospérité dans un monde photovoltaïque numérisé.

Ainsi, par le biais de ce sommet, Huawei North Africa vise à rapprocher les principaux acteurs regionaux des évolutions ainsi que des initiatives mises en place dans le domaine, d’autant plus que le Royaume a récemment instauré un ensemble de lois visant à encourager l’utilisation des énergies renouvelables. Par ailleurs, l’événement fut aussi l’occasion de présenter les solutions Huawei aux partenaires industriels et discuter de l’importance des centrales photovoltaïques efficientes.

Cette première édition a été agrémentée par l’intervention de multiples experts de Huawei dont M. Jerry Cui, Directeur Général de Huawei Technologies Maroc, qui a rappelé la position du groupe quant au développement durable :

» Huawei, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions d’énergie numérique, s’engage à intégrer les nouvelles technologies dans le développement d’une énergie propre et numérisée, afin de conduire l’innovation vers un avenir plus vert « , a-t-il déclaré.

Pour sa part, M. Jad Zhao, Directeur Général de l’Energie Numérique à Huawei Maroc, a mis en exergue le positionnement de Huawei en tant que fournisseur de solutions photovoltaïques intelligentes de premier plan :

« Huawei s’appuie sur des technologies émergentes comme l’intelligence artificielle (IA) et le cloud pour optimiser l’adoption de solutions énergétiques plus propres auprès des foyers et des entreprises « , a-t-il souligné

En intégrant l’IA et le Cloud, Huawei incorpore de nombreuses technologies de pointe au PV pour une production d’énergie optimale. Dans ce sens, Huawei a lancé une solution avancée pour les clients C&I et résidentiels basée sur le concept de « coût optimal de l’électricité et sécurité active ». En améliorant l’utilisation de l’énergie solaire, Huawei contribue à alimenter des millions de résidents et des centaines d’industries dans le monde.

Bien que l’industrie solaire offre de nombreuses perspectives pour un avenir énergétique propre, son développement continu est également confronté à un certain nombre de défis qu’il est important de soulever ensemble. D’ailleurs, M. Jalal Slaoui, Directeur du Développement Commercial, Smart PV, Huawei Afrique du Nord a félicité l’ensemble des parties prenantes de cette manifestation : « Nous remercions tout cet écosystème qui s’est mobilisé aujourd’hui pour échanger et débattre pour un Maroc plus vert. »

A rappeler que Huawei adhère à la promesse verte « Tech for a Better Planet » et continue à investir dans la réduction des émissions de carbone, la promotion des énergies renouvelables, la contribution à une économie circulaire et la conservation de la nature grâce à la technologie. Le groupe a aidé ses clients à générer 443,5 milliards de kWh d’énergie verte, à économiser 13,6 milliards de kWh d’électricité et à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 210 millions de tonnes, ce qui équivalait à la plantation de 290 millions d’arbres.