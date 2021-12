Docu : “L’argent, en bref”, comprendre la finance pour mieux gérer son portefeuille

L’argent est l’un des piliers organisationnels de nos vies. Tout un système s’est construit autour de lui. Avec l’expansion du capitalisme, cette valeur d’échange n’a fait que prendre encore plus de place. Et l’accumulation du capital financier est devenue l’une des donnes les plus importantes pour pouvoir vivre au mieux notre quotidien. Autrement dit, l’humain mène, sans cesse, une course effrénée pour avoir plus d’argent. Cette quête ne fait qu’accroître le pouvoir du grand capital, qui nous propose chaque jour divers moyens pour nous “aider” dans ce chemin. L’argent, en bref (Money, Explained en VO) est une minisérie documentaire de cinq épisodes, d’environ 22 minutes chacun, qui nous éclaire sur les différents moyens pour préserver son argent, ainsi que les différentes impostures auxquelles nous avons affaire. De manière didactique, la minisérie explique les procédés auxquels les financiers ont recours pour s’enrichir, de plus en plus, aux…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail