Communication Vs gesticulations

Les amis, la situation est tordue. Zakaria Boualem, avec l’expérience d’un Marocain un peu blasé, dispose de standards élevés en termes de résignation. Pourtant, il estime que, depuis quelques semaines, on est passés à un autre niveau. La fermeture brutale des frontières n’a été que la première étape d’une série de décisions dont on peut légitimement se demander si elles ne font pas partie d’un jeu qui vise à tester les limites de la patience d’une population. Cette semaine, donc, on est venus nous annoncer que notre compagnie aérienne nationale avait décidé de commercialiser des allers simples, c’est prodigieux. Ceux qui veulent mettre les voiles sont invités à passer à la caisse pour réaliser leurs vœux. Aucune garantie de retour ne leur est offerte, ni même d’entrée dans le pays de destination qui, aux frontières, demande très souvent le billet retour. Le projet de vider le Maroc de ses habitants semble prendre forme, et ce n’est pas une blague. Au même moment, le porte-parole du gouvernement s’est présenté avec courage pour nous expliquer que le pays avait décidé d’organiser des vols…

