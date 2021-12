WE ARE OPEN ! M Avenue : 4 ans de travaux de construction mis en œuvre par TGCC

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le fondateur et PDG de TGCC, Mohammed Bouzoubaa partage sa fierté d’avoir « participé aux côtés de Nabil Slitine (ndlr : Fondateur et PDG de M Avenue) à la création d’un projet aussi ambitieux par ses caractéristiques techniques et structurant par sa vocation à faire rayonner Marrakech et sa région ».

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

TGCC est un acteur global qui construit depuis 30 ans des bâtiments dans plusieurs secteurs : hôtelier, commercial, industriel, administratif ou encore résidentiel. « Toute l’expérience de TGCC a pu être mise à profit pour construire l’ensemble des composantes de M Avenue, que ce soit l’hôtel Pestana CR7 ou encore le centre culturel Meydene » poursuit Mohammed Bouzoubaa.

Avec plus de 8 000 collaborateurs au Maroc et en Afrique subsaharienne, TGCC est aujourd’hui un leader régional qui compte à son actif plus de 1000 projets et ouvrages d’envergure réalisés.

TGCC est également au cœur de l’actualité du fait de son introduction en bourse. Un nouveau pas qui a été accueilli favorablement par les marchés puisque son IPO a été souscrite plus de 20 fois ! Un engouement qui reconfirme la qualité des fondamentaux de TGCC et la confiance que le groupe inspire aux investisseurs.

M Avenue vous accueille…

L’attente en aura valu la peine… M Avenue, le nouveau spot lifestyle de Marrakech accueille à présent des visiteurs des 4 coins du royaume pour les embarquer dans une expérience inédite et un lifestyle moderne !

Pour installer une ambiance conviviale digne d’un grand opening, M Avenue a accueilli dans ses allées : cracheurs de feu, danseurs portant les couleurs de l’Afrique, Dj et performances artistiques inspirées du folklore marocain.

L’authenticité de cette inauguration pour le moins festive s’est également révélée à travers les saveurs marocaines mises à l’honneur par le Douar, le restaurant en rooftop de l’espace culturel Meydene. Quoi de mieux que des douceurs gastronomiques pour séduire les papilles des convives ?

L’hospitalité se renouvelle tous les jours au cœur de M Avenue. En effet, le quartier ouvre ses portes au grand public tout au long de la semaine du lundi au dimanche, de 10h à 22h.