SIEMENS HEALTHINEERS MAROC lance son site web et se positionne en hub pour l'afrique

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Dans le but de soutenir le groupe allemand à l’international et afin de développer ses activités dans la région de l’Afrique francophone et lusophone, le site web de Siemens Healthineers mettra en avant l’ensemble des produits disponibles sur le marché, avec des fiches techniques détaillées et une possibilité de prendre contact directement avec le département commercial de la compagnie. Cette plateforme numérique disposera également d’un espace « recrutement » dédié aux postulants désirant intégrer la multinationale. Ainsi, les candidats y trouveront des informations sur la culture d’entreprise mais aussi les offres d’emplois à pourvoir.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Siemens Healthineers, leader mondial dans les technologies médicales, opère depuis 60 ans sur le territoire pour répondre aux enjeux de santé croissants dans le Royaume.

Fort de plus de 100 collaborateurs au Maroc, le groupe s’investit pour proposer aux professionnels de la santé des solutions innovantes et adaptées à leurs besoins en imagerie médicale et en diagnostic de laboratoire. « Notre but est d’aider les médecins, le personnel médical et les prestataires de santé à offrir une meilleure prise en charge des patients, à prévenir les maladies, les diagnostiquer et administrer l’option thérapeutique appropriée » précise Gero Peters, Directeur Général de Siemens Healthineers Maroc.

De son côté, Marc Mougel, Vice-Président, Business Partner de Siemens Healthineers Afrique affirme : « Notre présence en Afrique est consolidée grâce à l’appui de nos partenaires stratégiques et à notre portefeuille produits, dans l’objectif de répondre rapidement aux besoins de nos clients et de permettre l’accès aux soins à des millions de patients ».

Aujourd’hui, l’Afrique s’approvisionne principalement auprès des pays de l’Union Européenne, en matériels médicaux. Ainsi, Siemens Healthineers en délocalisant l’équipe IDA à Casablanca et en faisant du Maroc un hub pour l’Afrique, compte faciliter l’accès aux soins à plus de 25 pays du continent, et ainsi être plus proche de ses partenaires et clients.

Ce nouveau site web donnera à Siemens Healthineers la visibilité nécessaire auprès de nouveaux partenaires potentiels établis dans cette région d’Afrique, et en quête de solutions innovantes en imagerie médicale et en diagnostic de laboratoire.