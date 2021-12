Ineos Cyberforce obtient la certification en exclusivité de Partenaire 3 étoiles Check Point Software Technologies, afin de renforcer ses solutions contre les cybermenaces

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ineos Cyberforce a intégré le programme de partenariat de Check Point Software Technologies Ltd il y a près d’une année. Basé entièrement sur l’activité auprès des clients, Check Point Software Technologies Ltd octroie cette catégorie pour la première fois au Maroc au groupe Ineos Cyberforce grâce à son expertise, ses performances auprès des clients du continent, et à l’utilisation des solutions Check Point de manière privilégiée.

Preuve d’une véritable montée en compétence, ce niveau de partenariat démontre que le groupe reste leader en conseil mais également en implémentation des nouvelles technologies de protection des environnements cloud et de protection des utilisateurs et des accès, dont il bénéficie à travers cette certification d’excellence.

Les deux entreprises ont pour vocation de consolider la sécurisation des solutions réseaux et cloud contre tout type de cyberattaques. Ce niveau de certifications techniques 3 étoiles permet de garantir que son détenteur est bien capable de déployer, installer, configurer, supporter et maintenir les solutions Check Point.

« Les cyber pirates et les cybercriminels ont exploité la pandémie de COVID-19 pour commencer à cibler tous les secteurs d’activité à travers des attaques de type phishing, ransomwares, ou threat hijacking… », a indiqué M. Reda Bakkali, Directeur Général de Ineos Cyberforce. « Nous sommes heureux que nos efforts et notre expertise soit reconnu par une société internationale et reconnue mondialement, par un acteur comme Check Point Software Technologies, qui fournit le système d’administration unifiée le plus complet et le plus intuitif, lequel protège aujourd’hui plus de 100 000 entreprises de toute taille à travers le monde. Un tel partenariat nous permet de sécuriser davantage nos clients et de lutter encore plus efficacement contre les cyberattaques de 5e génération », a-t-il ajouté.

A travers ce partenariat, Ineos Cyberforce pourra continuer de renforcer l’architecture de sécurité à plusieurs niveaux, proposés à ses clients, en s’appuyant sur les expertises de Check Point Software Technologies, laquelle est efficace pour contrer les cyber-menaces de 5ème génération. Ineos Cyberforce pourra également recommander, proposer et implémenter la fonction de protection totale « Infinity » développée par Check Point Software Technologie. Celle-ci permet de protéger les informations détenues par les entreprises clientes sur le cloud, le réseau et les appareils mobiles, mais aussi de bloquer les logiciels malveillants, les logiciels rançonneurs et d’autres types d’attaques.