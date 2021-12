Huawei annonce le lancement au Maroc de l’enceinte intelligente portable HUAWEI Sound Joy

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cet engouement se manifeste par le niveau de la demande importante et la commercialisation réussi de la« HUAWEI Sound Joy au Maroc.

«Nous sommes heureux d’annoncer le lancement au Maroc du HUAWEI Sound Joy, une enceinte intelligente et ultra portable qui permettra aux jeunes et au moins jeunes d’écouter toujours du bon son partout où ils se trouvent», a déclaré M. Quentin Liu,Directeur Général de HUAWEI CBG pour l’Afrique du Nord

Développé avec le spécialiste français du son Hifi, HUAWEI Sound Joy est un haut-parleur ultra-portable qui délivre une qualité audio exceptionnelle grâce à la présence de 4 unités Devialet Punchy Sound et d’une batterie ultra haute autonomie de 26 heures. En ajoutant des fonctions intelligentes à sa très roche dotation, le HUAWEI Sound Joy offre une expérience utilisateur extrêmement pratique grâce notamment à ses systèmes Shake Stereo Link Up, Automatic Discovery et One-Touch Transfer.

L’enceinte est capable d’atteindre une puissance de sortie élevée de 20W en tirant parti de la présence d’aimants néodyme-fer-bore et d’un diaphragme léger en composite de fibres de carbone. Le HUAWEI Sound Joy utilise un système acoustique à deux bandes qui permet de délivrer des médiums-graves puissants et des aigus forts et transparents. Malgré sa compacité, il est capable d’atteindre un niveau sonore de 79 dBA sur un rayon de 2 mètres. La technologie Devialet SAM® minimise les vibrations du haut-parleur afin d’éliminer la distorsion pour une meilleure performance des basses.

Une grande batterie de 8800mAh alimente le Sound Joy HUAWEI. L’algorithme de régulation dynamique de la tension HUAWEI rend l’enceinte économe en énergie, ce qui améliore davantage l’autonomie de la batterie. Ainsi, l’enceinte est capable de lire de la musique en continu et non stop pendant 26 heures! La batterie se recharge rapidement grâce au système Supercharge Huawei de 40 W. Il ne faut que 3 heures pour la recharger complètement à partir d’une batterie vide, et une recharge de 10 minutes suffit pour une heure de lecture.

Le HUAWEI Sound Joy est facile à transporter. Il utilise un design élégant en tissu qui offre une résistance à la poussière et à l’eau (conforme à la norme IP67), en plus d’offrir une surface antidérapante, ce qui le rend robuste et durable dans tous les cas. Vous pouvez l’emmener avec vous à la piscine et à la plage ou l’utiliser avec des mains mouillées, sans vous inquiéter.

L’enceinte est disponible en deux coloris et comporte un magnifique anneau lumineux sur sa partie supérieure.

A noter que la collaboration entre Huawei et Devialet est unique en son genre dans le monde de la technologie des enceintes intelligentes. Devialet est une société audio française connue pour ses haut-parleurs haute-fidélité haut de gamme. Leurs enceintes sont reconnues pour leur design remarquable, leurs basses puissantes et leur qualité audio exceptionnelle, fortement recherchées par les passionnés.

Le HUAWEI Sound Joy est disponible dès aujourd’hui auprès de Huawei Store, Iwashop, mais aussi auprès de tous les revendeurs agréés Huawei au Maroc, au prix de 1499 DH.