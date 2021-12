Créez le monde de demain avec le ASUS ZenBook Duo 14, l’ordinateur portable de 14 pouces le plus fin et le plus léger au monde avec un double écran

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

« Avec le ASUS ZenBook Duo 14, vous allez pouvoir créer aujourd’hui le monde de demain en profitant de deux écrans sur un seul et même ordinateur ! Les utilisateurs pourront ainsi profiter du double affichage en Full HD qui permet d’accéder à une expérience extrêmement immersive et de bénéficier d’une incroyable polyvalence partout et à tout moment », a déclaré M. Taoufik Elkadiri Boutchich, Responsable commercial chez ASUS Maroc.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Conçu pour les consommateurs de tout âge, ce nouveau laptop introduit une expérience multiplateforme révolutionnaire auprès des utilisateurs. Il se caractérise par son design avant-gardiste, mais aussi par sa technologie innovante et par l’expérience intelligente qu’il propose. Véritable condensé de performance, le ZenBook Duo favorise la créativité et le multitâche, pour une productivité optimale. L’ordinateur a d’ailleurs été distingué par le Prix de l’Innovation au CES 2021 (Consumer Electronic Show). Son écran certifié PANTONE® reproduit de manière extrêmement fidèle toute la palette des couleurs présentes dans la nature, tandis que son 2ème écran intègre des applications bien spécifiques. L’ordinateur profite en outre de la présence d’un puissant processeur Intel® Core™ i7 de 11e génération et d’un design en aluminium d’un magnifique bleu céleste.

Conçu pour être hautement nomade, le ZenBook Duo 14 permet de rester productif partout, grâce notamment à son format compact (16.9mm d’épaisseur, 1.6kg) et à la grande autonomie de sa batterie (jusqu’à 17h d’utilisation). Il est ainsi parfait pour offrir une immersion totale lors des longues sessions de travail et pour stimuler la créativité à chaque instant. Le PC sera fourni avec un stylet ASUS Pen qui vous permettra à tout moment de prendre rapidement des notes, mais aussi de dessiner toutes vos idées ou de réaliser vos graphiques de la manière la plus intuitive qui soit.